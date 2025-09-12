به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورونیوز، ولادیسلاو کوندراتوویچ، وزیر کشور، با استناد به دادههای اولیه گفت که این آتشسوزی احتمالاً ناشی از «نقض شرایط کاری» بوده است. طبق گزارشها، یک نفر زخمی شده است.
وزیر گفت که پلیس طرح سپر را فعال کرده است و سرویس مرزبانی کشور با یک بالگرد از هوا محل را زیر نظر دارد و افزود که یک قطار ترانزیتی که به مقصد منطقه کالینینگراد روسیه در حرکت بود، متوقف شده و مسیر آن تغییر خواهد کرد.
والداس بنکونسکاس، شهردار ویلنیوس، در فیسبوک اعلام کرد که رفت و آمد در بزرگراه ایسیسکس متوقف شده است.
ادیتا زدانویچین، سخنگوی اداره آتشنشانی و امداد و نجات، گفت که هفت ماشین آتشنشانی، دو تانکر آب و دو کامیون نردباندار برای مهار آتشسوزی مستقر شدهاند.
اداره آتشنشانی و امداد و نجات به دلیل ترس از انفجار بزرگ احتمالی، تخلیه مردم در شعاع یک کیلومتری را اعلام کرد.
مقامات همچنین به ساکنان در مورد آلودگی احتمالی هوا هشدار دادند و از آنها خواستند که در داخل خانه بمانند، پنجرهها و درها را بسته نگه دارند و تهویه یا کولر را خاموش کنند.
