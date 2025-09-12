صدور هشدار نارنجی در گیلان؛ توقف در حاشیه رودخانه ها ممنوع شد

محمد علی ویشگاهی در گفت گو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی اظهار کرد: از سوی ستاد بحران کشور روز جمعه هشدار نارنجی اعلام شده است که امکان دارد با توجه به الگوهای هواشناسی این زمان تا روز دوشنبه تمدید شود.

وی با اشاره به لغو مرخصی‌های تمامی فرمانداران، شهرداران و اعضای ستاد بحران افزود: با عنایت به احتمال وقوع سیلاب بر اثر بارندگی‌های شدید در بالادست، شهروندان و مسافران ورودی به گیلان از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها و بر پا کردن چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

ویشگاهی ادامه داد: با توجه به فرارسیدن زمان کوچ، عشایر عزیز حتی الامکان از جابجایی خودداری کرده و آن را به زمان دیگری موکول کنند.

مدیرکل بحران استانداری گیلان با تاکید بر ضرورت رعایت احتیاط لازم برای گردشگران و طبیعت گردان و کوهنوردان تصریح کرد: کوهنوردان و طبیعت گردان نیز در این ایام لازم است با احتیاط بیشتری اقدام کوهنوردی کنند چرا که یکی از معضلات همیشگی ما گم شدن کوهنوردان و طبیعت گردان و در دسترس نبودن تلفن‌های همراه آنان است.

ویشگاهی همچنین با تاکید بر لزوم احتیاط بیشتر در سفرهای بین شهری اظهار کرد: پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها از جمله هشدارهای صادر شده برای شهرداران و فرمانداران شهرستان‌های استان گیلان است.

وی یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان در سراسر استان آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی را دارند.