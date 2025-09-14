محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شدت بارشها اظهار کرد: در ۴۸ ساعت گذشته بیشترین بارندگی از آستارا با ۱۲۶ میلیمتر گزارش شده است.
وی به مردم و گردشگران توصیه کرد از استقرار، تردد و اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و کشاورزان نیز تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی را اتخاذ کنند.
مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین با اشاره به نامناسب بودن شرایط دریای خزر برای فعالیتهای دریانوردی طی امروز و فردا گفت: دریای خزر طوفانی خواهد بود.
وی وضعیت دمایی استان را نیز تشریح کرد و گفت: گرمترین منطقه استان در شبانهروز گذشته لوشان با دمای ۲۹ درجه سانتیگراد و خنکترین منطقه اسبوونی تالش با دمای ۱۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است و دمای فعلی مرکز استان، شهر رشت نیز ۲۰ درجه سانتیگراد با رطوبت ۹۵ درصد اعلام شده است.
نظر شما