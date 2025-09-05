عزت و اقتدار ملی برابر دشمنان در گرو تکیه بر رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین امان الله علیمرادی، ظهر جمعه در نماز جمعه سیرجان گفت: آحاد جامعه باید آگاه باشند که در مواجهه با دشمن، تنها مسیر دستیابی به عزت و اقتدار ملی، از طریق مقاومت، امیدواری و تکیه بر رهبری دینی میسر خواهد بود.

وی با تاکید بر حفظ اتحاد و همدلی تحت ولایت و رهبری افزود: امروز نخستین روز از هفته وحدت است که به مناسبت تولد پیامبر (ص) و به ابتکار امام بزرگوار برای تقویت وحدت میان مذاهب مختلف اسلامی – سنی و شیعه – نام‌گذاری شده است.

وی افزود: هفته وحدت نه تنها مرزهای سنی و شیعه را در جامعه ما از بین می‌برد، بلکه ما را در جبهه مقابله با استکبار متحد می‌سازد؛ زیرا همان بمب اسرائیلی که بر سر مسلمان سنی فلسطینی پرتاب می‌شود، بر سر شیعه ایرانی نیز پرتاب شد و امروز خون سنی‌ها و شیعه‌ها توسط یک دشمن واحد و برای از بین بردن اسلام ریخته می‌شود.

حجت الاسلام علیمرادی عنوان کرد: وحدت، عامل اساسی مقاومت در برابر دشمن و عامل اصلی پیروزی ما است.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان نظام اسلامی گفت: هدف اصلی دشمن تضعیف وحدت و انسجام مردم است و امروز شاهد هستیم جریان‌های تروریستی از اطراف مرزها توسط دشمن به‌سوی کشور فرستاده شدند و با عناصر داخلی جهت ایجاد اغتشاش و تفرقه توافق کردند تا از یک سو با شهادت تمام فرماندهان نظامی و دانشمندان و از سوی دیگر با سوءاستفاده از مشکلات اساسی مانند ناترازی آب، برق و گاز، یک ناامنی و آشوب داخلی در کشور ایجاد کنند تا خطر تجزیه ایران را به وجود آورند که قظعا مانند همیشه شکست دشمنان این ملت همیشه در صحنه قطعی است.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان تمسک به ولایت فقیه را به‌عنوان محور اصلی تحقق اتحاد و انسجام در جامعه دانست و افزود: هوشیاری مردم در مقابل فتنه‌ها، کلید شکست نقشه‌های شوم دشمنان ماست و آحاد جامعه باید آگاه باشند که در مواجهه با دشمن، تنها مسیر دستیابی به عزت و اقتدار ملی، از طریق مقاومت، امیدواری و تکیه بر رهبری دینی میسر خواهد بود.