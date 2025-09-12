به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد با اشاره به اقتدار ایران اسلامی، اظهار داشت: دشمنان از قدرت روزافزون ایران در عرصه‌های مختلف نگران‌اند و دیگر نمی‌توانند اراده خود را بر ملت مقاوم ایران تحمیل کنند.

وی با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با اعضای هیئت دولت، افزود: رهبر معظم انقلاب با تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت اقتصادی، خواستار تدوین سازوکارهای اصلاحی ظرف دو هفته و ارائه گزارش‌های دلگرم‌کننده در یک ماه آینده شدند.

امام جمعه شهرکرد همچنین از دستور تقویت ذخایر راهبردی کشور برای تأمین اقلام اساسی خبر داد و گفت: طرح کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین جامعه در دستور کار قرار گرفته و در صورت فراهم بودن شرایط، به سایر دهک‌ها نیز تسری خواهد یافت.

وی با انتقاد از قوانین دست‌وپاگیر در بنادر و گمرک‌ها، خواستار تسهیل روند ترخیص کالاهای ضروری شد و افزود: تثبیت قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی و احتکار باید با اقدامات واقعی و گزارش‌های منظم همراه باشد.

فاطمی مسیر حل مشکلات معیشتی را آزمونی برای دولت چهاردهم دانست و تأکید کرد: ملت ایران در سخت‌ترین شرایط، وفاداری خود را به نظام اسلامی نشان داده‌اند و شایسته پاداشی درخور هستند.

وی در پایان با اشاره به حرکت جهانی برای حمایت از مردم مظلوم غزه، رژیم صهیونیستی را نماد آشکار ضدبشری خواند و گفت: نهضت جهانی حمایت از فلسطین، تجلی وجدان‌های بیدار و منویات اسلام است.