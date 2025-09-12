کشورهای اسلامی حداقل روابط اقتصادی با رژیم صهیونیستی را قطع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی در خطبههای نماز جمعه همدان با بیان اینکه امروز پس از جنگ سخت، جبهه دشمن وارد جنگ روایتها شده است، اظهار کرد: در این میدان، باید فرماندهی و مدیریت رسانهای واحد وجود داشته باشد و مسئولان تنها بر اساس اطلاعات واقعی اظهارنظر کنند.
وی افزود: برخی افراد مسئول بدون آگاهی کامل و صرفاً با شنیدههای فضای مجازی اظهارنظر میکنند که این امر به آرامش روانی جامعه آسیب میزند.
امام جمعه همدان تأکید کرد: مسائل امنیتی کشور باید ذیل شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح مدیریت شود.
شعبانیموثقی با اشاره به حمله اخیر به نشست مسئولان حماس در قطر گفت: این اقدام نشان داد صهیونیستها حتی در «میز مذاکره» نیز به دنبال تلهگذاری هستند و این یک هشدار جدی برای کشورهای اسلامی است.
امام جمعه همدان افزود: امام خمینی (ره) ۴۰ سال پیش هشدار دادند که اگر جلوی رژیم صهیونیستی گرفته نشود، تکتک کشورهای اسلامی هدف قرار خواهند گرفت.
شعبانیموثقی همچنین از سکوت برخی دولتهای عربی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی انتقاد و حداقل واکنش را قطع روابط اقتصادی و تجاری با این رژیم دانست.
امام جمعه همدان در ادامه با انتقاد از نبود رتبههای برتر کنکور در استان، از آموزش و پرورش خواست برای ارتقای علمی ۳۲۰ هزار دانشآموز استان برنامهریزی هدفمند انجام دهد.
وی خطاب به رئیسجمهور گفت: هفت ماه پیش برای حل مشکل مسکن استان برنامه مکتوب ارائه شده اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
به گفته وی، استان همدان توان حل مشکلات ۵۰ تا ۶۰ هزار متقاضی مسکن ملی را دارد اگر برخی موانع اداری برداشته شود.
آیتالله شعبانیموثقی در پایان هفته تعاون را گرامی داشت و بر ضرورت توجه بیشتر به تعاونیها و بخش خصوصی تأکید کرد.
نظر شما