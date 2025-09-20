به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: عصر شنبه گزارش واژگونی سواری پراید با ۶ مصدوم در جاده کلاله به شهر فراغی، حوالی روستای کسر پیشکمر از طریق اورژانس به هلال احمر اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله دو تیم از نجاتگران پایگاه چاتال کلاله و دوراهی گالیکش با دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان گفت: این حادثه ۶ مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومین توسط عوامل امدادی هلالاحمر و اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند.
سلیمی اظهار کرد: به رانندگان توصیه میشود، در رانندگی بهویژه در روزهای بارانی ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله ایمن، به شرایط جاده توجه کامل داشته باشند.
کلاله-سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان از واژگونی پراید در کلاله با ۶ مصدوم خبر داد و گفت: در پی این حادثه دو تیم از نجاتگران به همراه دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: عصر شنبه گزارش واژگونی سواری پراید با ۶ مصدوم در جاده کلاله به شهر فراغی، حوالی روستای کسر پیشکمر از طریق اورژانس به هلال احمر اعلام شد.
نظر شما