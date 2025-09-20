  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶

واژگونی پراید در کلاله با ۶ مصدوم

واژگونی پراید در کلاله با ۶ مصدوم

کلاله-سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان از واژگونی پراید در کلاله با ۶ مصدوم خبر داد و گفت: در پی این حادثه دو تیم از نجاتگران به همراه دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: عصر شنبه گزارش واژگونی سواری پراید با ۶ مصدوم در جاده کلاله به شهر فراغی، حوالی روستای کسر پیشکمر از طریق اورژانس به هلال احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو تیم از نجاتگران پایگاه چاتال کلاله و دوراهی گالیکش با دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: این حادثه ۶ مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومین توسط عوامل امدادی هلال‌احمر و اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند.

سلیمی اظهار کرد: به رانندگان توصیه می‌شود، در رانندگی به‌ویژه در روزهای بارانی ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله ایمن، به شرایط جاده توجه کامل داشته باشند.

کد خبر 6595951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها