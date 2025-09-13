اعلام ترکیب پرسپولیس و فولاد برای رویارویی با یکدیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمهای فوتبال پرسپولیس و فولاد در هفته سوم لیگ برتر امروز و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار میگیرند.
ترکیب پرسپولیس برای بازی با فولاد به شرح زیر است:
پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، حسین کنعانیزادگان، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، تیوی بیفوما، رضا شکاری، امید عالیشاه و علی علیپور
ترکیب فولاد برای دیدار با پرسپولیس به شرح زیر است:
حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاقپور، ساسان انصاری، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، وحید امیری، سعید صادقی، احسان محروقی، محمدرضا سلیمانی
