۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲

اعلام ترکیب پرسپولیس و فولاد برای رویارویی با یکدیگر

ترکیب تیم های فوتبال پرسپولیس و فولاد برای دیدار رو در رو در هفته سوم لیگ برتر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد در هفته سوم لیگ برتر امروز و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار می‌گیرند.

ترکیب پرسپولیس برای بازی با فولاد به شرح زیر است:

پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، حسین کنعانی‌زادگان، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، تیوی بیفوما، رضا شکاری، امید عالیشاه و علی علیپور

ترکیب فولاد برای دیدار با پرسپولیس به شرح زیر است:

حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، وحید امیری، سعید صادقی، احسان محروقی، محمدرضا سلیمانی

