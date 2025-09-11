  1. استانها
عامل عربده کشی و ایجاد رعب وحشت در فومن زمین گیر شد

فومن- فرمانده انتظامی فومن از دستگیری عامل عربده کشی و ایجاد رعب وحشت در این شهرستان خبر داد، گفت: شخصی که با قمه به مردم و کسبه شهر حمله کرده بود در صحنه توسط پلیس زمین گیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید تقی زاده "گامی شامگاه پنجشنبه در تشریح این خبر گفت: در ساعت ۱۸:۰۰ امروز در پی اعلام یک فقره درگیری با چاقو در شهرستان فومن مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متهم پس از درگیری با کسبه و مردم با چاقوکشی، راهبندان، ایجاد رعب و وحشت به محض دیدن پلیس با خودرو اقدام به فرار نمود افزود: مأموران پس از صدور دستور توقف با رعایت قانون به کارگیری سلاح به سمت لاستیک خودرو تیراندازی کرده و خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فومن در پایان با بیان اینکه متهم که از ناحیه پا زخمی شده بود توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شد تصریح کرد: تاکنون چندین شاکی با حضور در مقر پلیس از متهم اعلام شکایت نموده اند.

