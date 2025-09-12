پیروزی یک نیمه ای تراکتور مقابل آلومینیوم با درخشش بازیکن خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور و آلومینیوم در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر امروز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ و از ساعت ۱۸ با قضاوت سید رضا مهدوی در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه ۳ بر یک به سود شاگردان دراگان اسکوچیچ به پایان رسید. دوماگوی دروژدک هر سه گل تراکتور در نیمه اول را به ثمر رساند. بهروز نوروزی فرد هم تک گل آلومینیوم را وارد دروازه تراکتور کرد.

* با احتساب بازی سوپرجام مقابل استقلال، مهرداد محمدی خرید جدید تراکتور برای چهارمین بازی متوالی جایی در لیست بازیکنان تراکتور نداشت و از روی سکوها نظاره‌گر عملکرد هم تیمی‌های خود بود.

پاس زیبای اسماعیلی فر و گل اول بازی برای تراکتور

بازیکنان تراکتور بازی را هجومی آغاز کردند و در همان دقایق ابتدایی چند موقعیت خوب برای گلزنی داشتند که از دست دادند. در دقیقه ۹ و روی پاس بلند و در عمق دانیال اسماعیلی فر، دوماگوی دروژدک با فرار به قلب خط دفاعی آلومینیوم در موقعیتی تک به تک با محمد خلیفه دروازه‌بان این تیم قرار گرفت و با ضربه‌ای موفق شد گل اول بازی را برای تراکتور به ثمر برساند.

بازیکنان آلومینیوم پس از گلی که دریافت کردند، فشار خود را به روی دروازه تراکتور افزایش دادند که در دقیقه ۱۳ و در حالی که بازیکن تراکتور با پاسی رو به عقب، مارکو یوهانسون دروازه‌بان خود را صاحب توپ کرد اما او یک لحظه دچار اشتباه شد و با عجله توپ را به کرنر فرستاد.

دبل دروژدک مقابل آلومینیوم

در دقیقه ۱۹ و روی فرار مهدی ترابی از سمت راست به سمت دروازه آلومینیوم، این بازیکن با عبور از بازیکن رو به روی خود، پاس در عرضی را به محوطه جریمه ارسال کرد که دوماگوی دروژدک به توپ ضربه زد که با دخالت مدافع آلومینیوم همراه شد و مجدداً خود او صاحب توپ شد که این بار موفق شد دروازه آلومینیوم را برای دومین بار باز کند تا حساب کار ۲ بر صفر به سود تراکتور شود. پس از به ثمر رسیدن گل، صحنه‌ای که منجر به گل دوم تراکتور شد توسط کمک داور ویدئویی VAR مورد بازبینی قرار گرفت و گل به تأیید رسید.

یوهانسون دروازه تراکتور را نجات داد

بازیکنان آلومینیوم در دقیقه ۲۶ صاحب ضربه کرنر شدند که در یک رفت و برگشت، بازیکن این تیم در محوطه جریمه صاحب توپ شد و به آن ضربه زد که مارکو یوهانسون با واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به دروازه تراکتور شد.

هت‌تریک دروژدک کار را برای تراکتور تمام کرد

در دقیقه ۴۱ و روی حرکت خوب مهدی ترابی او در بیرون محوطه جریمه و در موقعیتی خوب توپ را به مهدی هاشم نژاد رساند و این بازیکن با ارسال توپ به محوطه ۱۸ قدم، توپ را به دوماگوی دروژدک رساند و این بازیکن روی اشتباه خط دفاعی آلومینیوم و عدم جاگیری مناسب آنها با یک ضربه بغل پا موفق شد سومین گل خود و تراکتور را در این بازی به ثمر برساند.

قفل دروازه یوهانسون باز شد

در دقیقه ۳+ ۴۵، بازیکنان آلومینیوم صاحب ضربه کرنر شدند که روی ارسال توپ به محوطه جریمه تراکتور، بهروز نوروزی فرد موفق شد بالاتر از بازیکنان تراکتور با سر به توپ ضربه وارد کند و گل اول آلومینیوم را به ثمر رساند تا مارکو یوهانسون در اولین بازی خود برای تراکتور موفق به بسته نگه داشتن دروازه خود نشود.