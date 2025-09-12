به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمود محمدی شاهرودی روز جمعه در دوره توانمندسازی فرماندهان برتر پایگاه‌های مقاومت بسیج طلاب و روحانیون سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: برخی از مدیران عالی این نظام را حوزه علمیه تربیت می‌کند و دشمن برای نفوذ در حوزه علمیه اعتبار تخصصی اختصاص داده است تا عالمان و روحانیونی تربیت شوند که انقلابی نباشند.

مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور افزود: امام خمینی (ره) در پایان جنگ، دو قشر را که از ضروری‌ترین‌ها برای داشتن بسیج بودند، طلاب و دانشجویان دانستند و این فرمایش امام راحل، مبنای اصلی راهبردهای کنونی بسیج روحانیت است که بر پایه بیانات و تدابیر مقام معظم رهبری نیز تدوین شده است.

وی، وظیفه اصلی روحانیت انقلابی را دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی و جلوگیری از نفوذ دشمن برشمرد و تاکید کرد که دفاع از اسلام اصلی‌ترین رسالت روحانیت است و باید همیشه آن را در نظر داشته باشیم.

محمدی شاهرودی بر تنیدگی دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی تاکید کرد و هرگونه تفکر سکولاریستی را مردود دانست.

مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور افزود: حفظ عقاید نسل جوان و ارتباط با این نسل در فضای مجازی، جلوگیری از نفوذ، نگه داشتن مردم پای کار انقلاب و افزایش تاب‌آوری و امیدآفرینی در جامعه از وظایف مهم روحانیت است.

گفتنی است؛ دوره توانمندسازی فرماندهان برتر پایگاه‌های مقاومت بسیج طلاب و روحانیون سراسر کشور در مشهد با شعار «طلایه‌داران مقاومت» و حضور ۲۵۰ نفر به مدت سه روز در مشهد برگزار شد.