۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴

برای کسب نخستین پیروزی در قزوین متحد شده‌ایم

قزوین- سرمربی تیم فوتبال شمس آذر با بیان اینکه برای کسب نخستین پیروزی در قزوین متحد شده‌ایم گفت: بازیکنان ما با تلاش بی‌وقفه و تمرینات هدفمند، آماده‌اند تا نخستین برد خانگی را رقم بزنند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی در نشست مطبوعاتی پیش از بازی با پیکان با اشاره به وقفه‌ای که در رقابت‌های لیگ ایجاد شده بود، اظهار داشت: این فرصت برای ما به منزله یک بازسازی درونی بود. تمرینات فشرده و منظم برگزار شد و بازیکنان با انگیزه‌ای مثال‌زدنی ظاهر شدند.

وی تاکید کرد: بازی‌های دوستانه نیز به خوبی برگزار شد و اکنون تیم در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی با تأکید بر اهمیت دیدار پیش‌رو افزود: تیم پیکان از مجموعه‌ای منسجم و قابل احترام برخوردار است اما ما برای کسب سه امتیاز این مسابقه به میدان می‌رویم.

رضایی عنوان کرد: بازیکنان ما با تلاش بی‌وقفه و تمرینات هدفمند، آماده‌اند تا با حمایت هواداران قزوینی، نخستین برد خانگی را رقم بزنند.

سرمربی شمس آذر در ادامه به هماهنگی روزافزون تیم اشاره کرد و گفت: در آغاز فصل، شاید برخی تصور می‌کردند که تیم از انسجام کافی برخوردار نیست اما امروز شاهد رشد چشمگیر بازیکنان جوان و افزایش تجربه آنان هستیم. این هماهنگی، کلید موفقیت ما در ادامه فصل خواهد بود.

رضایی همچنین به دیدار هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در آن مسابقه با وجود نمایش خوب، بدشانسی مانع از کسب نتیجه مطلوب شد اما اشتباهات آن دیدار برای بازیکنان درس‌آموز بود و اکنون با تمرکز بیشتری وارد میدان می‌شویم.

وی درباره غیبت احتمالی سرمربی تیم پیکان در دیدار پیش‌رو نیز اظهار داشت: حضور مربی کنار زمین تأثیرگذار است اما مهم‌تر از آن، آمادگی ذهنی و تاکتیکی بازیکنان است.

سرمربی شمس آذر بیان کرد: ما به توانایی‌های خودمان ایمان داریم و برای پیروزی تلاش خواهیم کرد.

رضایی در پایان به موضوع سه امتیاز کسرشده از شمس آذر اشاره کرد و گفت: اگر آن امتیازها بازگردند، جایگاه ما در جدول به شکل قابل توجهی ارتقا خواهد یافت. باشگاه در حال پیگیری این موضوع است و امیدواریم حق تیم بازگردانده شود.

وی همچنین با اشاره به حضور تیم ملی در جام کافا یادآور شد: با توجه به شرایط کشور و احتمال عدم برگزاری بازی‌های دوستانه خوب شاید این دیدارها فرصتی برای هماهنگی بیشتر تیم ملی باشد و همچنین همکاری ما با تیم‌های ملی، به‌ویژه تیم ملی امید، همواره در بالاترین سطح بوده و در مسیر توسعه فوتبال کشور گام برداشته‌ایم.

