به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی در نشست مطبوعاتی پیش از بازی با پیکان با اشاره به وقفهای که در رقابتهای لیگ ایجاد شده بود، اظهار داشت: این فرصت برای ما به منزله یک بازسازی درونی بود. تمرینات فشرده و منظم برگزار شد و بازیکنان با انگیزهای مثالزدنی ظاهر شدند.
وی تاکید کرد: بازیهای دوستانه نیز به خوبی برگزار شد و اکنون تیم در شرایط مطلوبی قرار دارد.
وی با تأکید بر اهمیت دیدار پیشرو افزود: تیم پیکان از مجموعهای منسجم و قابل احترام برخوردار است اما ما برای کسب سه امتیاز این مسابقه به میدان میرویم.
رضایی عنوان کرد: بازیکنان ما با تلاش بیوقفه و تمرینات هدفمند، آمادهاند تا با حمایت هواداران قزوینی، نخستین برد خانگی را رقم بزنند.
سرمربی شمس آذر در ادامه به هماهنگی روزافزون تیم اشاره کرد و گفت: در آغاز فصل، شاید برخی تصور میکردند که تیم از انسجام کافی برخوردار نیست اما امروز شاهد رشد چشمگیر بازیکنان جوان و افزایش تجربه آنان هستیم. این هماهنگی، کلید موفقیت ما در ادامه فصل خواهد بود.
رضایی همچنین به دیدار هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در آن مسابقه با وجود نمایش خوب، بدشانسی مانع از کسب نتیجه مطلوب شد اما اشتباهات آن دیدار برای بازیکنان درسآموز بود و اکنون با تمرکز بیشتری وارد میدان میشویم.
وی درباره غیبت احتمالی سرمربی تیم پیکان در دیدار پیشرو نیز اظهار داشت: حضور مربی کنار زمین تأثیرگذار است اما مهمتر از آن، آمادگی ذهنی و تاکتیکی بازیکنان است.
سرمربی شمس آذر بیان کرد: ما به تواناییهای خودمان ایمان داریم و برای پیروزی تلاش خواهیم کرد.
رضایی در پایان به موضوع سه امتیاز کسرشده از شمس آذر اشاره کرد و گفت: اگر آن امتیازها بازگردند، جایگاه ما در جدول به شکل قابل توجهی ارتقا خواهد یافت. باشگاه در حال پیگیری این موضوع است و امیدواریم حق تیم بازگردانده شود.
وی همچنین با اشاره به حضور تیم ملی در جام کافا یادآور شد: با توجه به شرایط کشور و احتمال عدم برگزاری بازیهای دوستانه خوب شاید این دیدارها فرصتی برای هماهنگی بیشتر تیم ملی باشد و همچنین همکاری ما با تیمهای ملی، بهویژه تیم ملی امید، همواره در بالاترین سطح بوده و در مسیر توسعه فوتبال کشور گام برداشتهایم.
