واژگونی خودرو در محور دیلم - گناوه ۴ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سیف اله غلامی عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز عملیات امداد و نجات استان مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری در محور دیلم به گناوه، پنج کیلومتری پایگاه جاده‌ای بینک، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات بینک به محل حادثه اعزام شد.

رئیس هلال‌احمر شهرستان گناوه افزود: این حادثه ۴مصدوم به همراه داشت.

وی گفت: پس از ارزیابی صحنه و اقدامات پیش بیمارستانی ۲ مصدوم توسط اورژانس و ۲ مصدوم توسط تیم عملیاتی هلال احمر به بیمارستان بقیه الله دیلم انتقال داده شدند.