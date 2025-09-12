  1. ورزش
شروع نظارت سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران از بازی های تهران

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان نظاره‌گر ۲ بازی لیگ برتر تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مرحله اول اردوی انتخابی تیم ملی نوجوانان ایران از ۲۲ تا ۲۸ شهریور در ۲ گروه به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود.

برهمین اساس امروز ارمغان احمدی، سرمربی این تیم همراه با میلاد عبدی دستیار خود و سید مهدی حیدری، مربی دروازه‌بان‌های این تیم با حضور در تهران ۲ دیدار هفته ششم لیگ برتر نوجوانان این استان را زیر نظر گرفت.

او ابتدا با حضور در ورزشگاه بهار نظاره‌گر دیدار تیم‌های پیام کوثر ایرانیان و ایرانیان مهر شهید باباخانی بود.

سرمربی تیم نوجوانان در ادامه با حضور در مجموعه ورزشی شهید چمران به تماشای بازی پارسیان و پرسپولیس پرداخت.

