خبرگزاری مهر، گروه استانها- محراب علوی: در گرمای سوزان جنوب، جایی که آفتاب بیوقفه بر برگهای نخل میتابد، فصل برداشت خرما آغاز شده است. خوزستان با بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نخل مثمر هر ساله در این فصل به یکی از پرجنبوجوشترین نقاط کشور تبدیل میشود. صدای نخلداران، صندوقهای پر از خرما و کارگاههای بستهبندی، همه و همه نوید یک فصل پررونق را میدهند.
در دل نخلستانهای خوزستان، زندگی با ریتمی خاص جریان دارد؛ ریتمی که با طلوع خورشید آغاز میشود و تا غروب، با صدای چیدن خرما و جابهجایی صندوقها ادامه مییابد. نخلداران این خطه، حافظان میراثی هستند که نسل به نسل منتقل شده است. هر نخل، گویی خاطرهای از گذشته را در خود دارد؛ از سالهای خشکسالی تا روزهای پررونق صادرات.
از سوی دیگر، نقش زنان در فرآیندهای پس از برداشت نیز چشمگیر است. بسیاری از بانوان روستایی در مراحل پاکسازی، بستهبندی و آمادهسازی خرما برای صادرات فعالیت دارند و این امر به توانمندسازی اقتصادی خانوادهها کمک کرده است.
خرما در خوزستان نه تنها یک محصول کشاورزی است بلکه بخشی از زندگی، فرهنگ و اقتصاد مردم این دیار است. از نخلدارانی که روزانه ساعتها در ارتفاعات درختان کار میکنند تا فعالان بخش کشاورزی که با برنامهریزی دقیق، مسیر صادرات را هموار میسازند، همه در تلاش هستند تا این محصول ارزشمند به جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی برسد.
شهرستان کارون بهعنوان یکی از قطبهای تولید خرما در استان، با سطح زیر کشت سه هزار هکتار و تولید متوسط ۱۰ تن در هر هکتار، نقش مهمی در این چرخه ایفا میکند. خرمای سعمران، رقم غالب این منطقه با کیفیت بالا و قابلیت صادرات، نماد توانمندی کشاورزان خوزستانی در عرصه بینالمللی است.
۳ هزار هکتار نخلستان در شهرستان کارون
سید نورالله موالیزاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت تولید خرما در این شهرستان گفت: کارون یکی از شهرستانهای پیشتاز در تولید خرماست. سطح زیر کشت خرما در این منطقه به سه هزار هکتار میرسد و میانگین تولید در هر هکتار حدود ۱۰ تن است. رقم غالب خرمایی ما سعمران است که بهدلیل کیفیت بالا، توانسته جایگاه خوبی در بازارهای صادراتی پیدا کند.
وی افزود: با برنامهریزیهای انجامشده، امسال پیشبینی میشود که استان خوزستان حدود ۳۷۰ هزار تن خرما برداشت کند. این رقم نشاندهنده تلاش بیوقفه نخلداران و بهبود فرآیندهای کشاورزی در منطقه است.
موالیزاده همچنین به نقش صادرات اشاره کرد: و گفت: خرمای تولیدی شهرستان کارون به کشورهای مختلفی از جمله روسیه، ترکیه، لبنان، تاجیکستان، آمریکا و اروپا صادر میشود. این امر نشاندهنده ظرفیت بالای تولید و بستهبندی در منطقه است.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساختهای فرآوری و بستهبندی خرما، حمایت از نخلداران و ارتقا دانش کشاورزی، سه محور اصلی برنامههای ما برای ارتقا جایگاه خرمای خوزستان در سطح ملی و بینالمللی است.
روایت نخلداران
صادق نواصر، یکی از نخلداران پرتلاش خوزستانی، در گفتگو با خبرنگار مهر از سختیهای کار در فصل برداشت گفت: ما روزی ۸ تا ۹ ساعت کار میکنیم. کارمان چیدن خرما از درخت و چیدن صندوقهاست. هر نخل بهطور متوسط ۵ تا ۷ صندوق خرما میدهد که بسته به شرایط آبوهوایی و رسیدگی، متغیر هست.
او با نگاهی به صندوقهای پر از خرما ادامه داد: خرما بعد از برداشت به کارگاههای بستهبندی منتقل و آنجا آماده صادرات میشود. کشورهای زیادی مثل اروپا، آمریکا، روسیه، تاجیکستان، ترکیه و لبنان مشتری این محصول هستند.
حمادی، دیگر نخلدار کارونی، نیز از امیدی گفت که در دل نخلها جوانه زده است: هر سال که فصل برداشت میرسد انگار زندگی دوباره جریان پیدا میکند. خرما برای ما فقط یک محصول نیست، بلکه بخشی از هویت و افتخار ماست.
خرمای خوزستان در مسیر جهانی شدن
خرمای خوزستان با کیفیت بالا، تنوع ارقام و ظرفیت صادراتی توانسته جایگاه ویژهای در بازارهای جهانی پیدا کند. ۱۰ رقم خرمای تولیدی در این منطقه حاصل تلاش بیوقفه نخلدارانی است که با عشق و تعهد، این محصول را به ثمر میرسانند. شهرستان کارون با تلاش نخلداران توانسته الگویی موفق در تولید و صادرات خرما ارائه دهد.
از نخلستانهای سرسبز تا کارگاههای بستهبندی مدرن، خرمای خوزستان در مسیر جهانی شدن گامهای بلندی برداشته است. این محصول منبع درآمد برای هزاران خانواده و نمادی از توانمندی کشاورزی ایران در عرصه بینالمللی است.
نخلهایی که قصه میگویند
در سایه نخلهای بلند خوزستان، قصههایی نهفته است؛ قصههایی از رنج، امید، تلاش و افتخار. خرما، این طلای شیرین جنوب هر ساله در فصل برداشت، روایتگر پیوند انسان و طبیعت میشود. نخلداران با دستان پینهبسته، صندوقهای خرما را پر میکنند و چشم به افقهای دور دارند؛ افقهایی که خرمای خوزستان را به جهان معرفی میکنند.
این گزارش تصویری از زندگی، فرهنگ و اقتصاد مردمانی است که در دل نخلستانها، آیندهای شیرین میسازند.
