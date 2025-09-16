  1. استانها
روش های سنتی فرآوری و بسته بندی، مانع بهره‌وری زنجیره خرما در خوزستان

اهواز - رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان گفت: روش‌های سنتی فرآوری با ایجاد ضایعات بالا، بهره‌وری زنجیره خرما در خوزستان را کاهش داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی عصر امروز سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با رئیس اتاق بازرگانی اهواز بر نقش این استان در تأمین امنیت غذایی کشور تأکید و اظهار کرد: تقویت تولید هدفمند انواع محصولات کشاورزی با همکاری بخش خصوصی در اشتغال و اقتصاد منطقه‌ای استان نقش تأثیرگذاری دارد که باید همواره به آن توجه شود.

وی با اشاره به جایگاه خوزستان در تولید محصولات استراتژیک، اظهار کرد: این استان با تأمین ۷۳ درصد نهاده‌های کشاورزی کشور از طریق بنادر و تولید ۵۰ درصد شکر ایران، نقشی کلیدی در امنیت غذایی دارد. خوزستان با تولید سالانه حدود ۳۷۰ هزار تن خرما، قطب اصلی این محصول است.

وی افزود: برای حفظ این جایگاه، باید تولید را هدفمند کرده و با همکاری بخش خصوصی، صادرات را تقویت کنیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش خرما تاکید کرد و گفت: نخلستان‌های خوزستان پتانسیل بالایی دارند اما روش‌های سنتی فرآوری باعث درصد بالای ضایعات می‌شود. با استفاده از دستگاه‌های بسته‌بندی پیشرفته و سیستم‌های آبیاری هوشمند، می‌توان این رقم را به زیر ۱۰ درصد رساند.

وی، تجربه صادرات کلم به روسیه را نمونه‌ای موفق دانست و افزود: رعایت استانداردهای بازار مقصد، ضایعات کلم را کاهش و سود کشاورزان را افزایش داد. این مدل باید برای خرما در بازارهای مختلف پیاده‌سازی شود.

سلطانی کاظمی با اشاره به ظرفیت‌های تجاری منطقه‌ای، اظهار کرد: همکاری با کشورهای همسایه برای تبادل نهال خرما و فناوری‌های کشاورزی می‌تواند تولید و صادرات را تقویت کند. تشکیل کارگروهی با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت برای مذاکرات تجاری با عراق تا پایان سال ۱۴۰۴ ضروری است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی به چالش‌های نخلستان‌ها از جمله کمبود آب، اشاره کرد و گفت: استفاده از آبیاری قطره‌ای و فناوری‌های نوین، همراه با مذاکره با وزارت نیرو برای تخصیص آب، می‌تواند نخلستان‌ها را احیا کند.

وی تأکید کرد: تقویت زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی نیز برای کاهش ضایعات و افزایش رقابت‌پذیری خرما در بازارهای جهانی ضروری است.

سلطانی کاظمی همچنین خواستار همکاری نزدیک سازمان جهادکشاورزی استان و اتاق بازرگانی اهواز شد و گفت: با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تدوین برنامه‌های عملیاتی تا پایان سال ۱۴۰۴، می‌توانیم چالش‌های کشاورزی خوزستان را به فرصت‌هایی برای توسعه پایدار تبدیل کنیم. هدف ما تولید باکیفیت، کاهش ضایعات و حضور قدرتمند در بازارهای جهانی است.

