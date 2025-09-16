به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی عصر امروز سهشنبه در نشست هماندیشی با رئیس اتاق بازرگانی اهواز بر نقش این استان در تأمین امنیت غذایی کشور تأکید و اظهار کرد: تقویت تولید هدفمند انواع محصولات کشاورزی با همکاری بخش خصوصی در اشتغال و اقتصاد منطقهای استان نقش تأثیرگذاری دارد که باید همواره به آن توجه شود.
وی با اشاره به جایگاه خوزستان در تولید محصولات استراتژیک، اظهار کرد: این استان با تأمین ۷۳ درصد نهادههای کشاورزی کشور از طریق بنادر و تولید ۵۰ درصد شکر ایران، نقشی کلیدی در امنیت غذایی دارد. خوزستان با تولید سالانه حدود ۳۷۰ هزار تن خرما، قطب اصلی این محصول است.
وی افزود: برای حفظ این جایگاه، باید تولید را هدفمند کرده و با همکاری بخش خصوصی، صادرات را تقویت کنیم.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش خرما تاکید کرد و گفت: نخلستانهای خوزستان پتانسیل بالایی دارند اما روشهای سنتی فرآوری باعث درصد بالای ضایعات میشود. با استفاده از دستگاههای بستهبندی پیشرفته و سیستمهای آبیاری هوشمند، میتوان این رقم را به زیر ۱۰ درصد رساند.
وی، تجربه صادرات کلم به روسیه را نمونهای موفق دانست و افزود: رعایت استانداردهای بازار مقصد، ضایعات کلم را کاهش و سود کشاورزان را افزایش داد. این مدل باید برای خرما در بازارهای مختلف پیادهسازی شود.
سلطانی کاظمی با اشاره به ظرفیتهای تجاری منطقهای، اظهار کرد: همکاری با کشورهای همسایه برای تبادل نهال خرما و فناوریهای کشاورزی میتواند تولید و صادرات را تقویت کند. تشکیل کارگروهی با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت برای مذاکرات تجاری با عراق تا پایان سال ۱۴۰۴ ضروری است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی به چالشهای نخلستانها از جمله کمبود آب، اشاره کرد و گفت: استفاده از آبیاری قطرهای و فناوریهای نوین، همراه با مذاکره با وزارت نیرو برای تخصیص آب، میتواند نخلستانها را احیا کند.
وی تأکید کرد: تقویت زیرساختهای فرآوری و بستهبندی نیز برای کاهش ضایعات و افزایش رقابتپذیری خرما در بازارهای جهانی ضروری است.
سلطانی کاظمی همچنین خواستار همکاری نزدیک سازمان جهادکشاورزی استان و اتاق بازرگانی اهواز شد و گفت: با تشکیل کارگروههای تخصصی و تدوین برنامههای عملیاتی تا پایان سال ۱۴۰۴، میتوانیم چالشهای کشاورزی خوزستان را به فرصتهایی برای توسعه پایدار تبدیل کنیم. هدف ما تولید باکیفیت، کاهش ضایعات و حضور قدرتمند در بازارهای جهانی است.
