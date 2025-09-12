تجلیل استاندار از استقلال خوزستان پس از پیروزی برابر استقلال تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال خوزستان و استقلال تهران از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، شامگاه امروز جمعه در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز برگزار شد و با پیروزی یک بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید.

در حاشیه این مسابقه، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان با حضور در ورزشگاه، از نزدیک شاهد رقابت دو تیم بود. وی پس از پایان بازی، با حضور در رختکن تیم استقلال خوزستان، از عملکرد بازیکنان و کادر فنی این تیم تقدیر کرد و جنگندگی و تلاش آنان را ستود.

استاندار خوزستان در جمع اعضای تیم استقلال خوزستان، این پیروزی را حاصل همدلی، تلاش و انگیزه بالای بازیکنان دانست و ابراز امیدواری کرد که این روند موفقیت‌آمیز در ادامه فصل نیز تداوم یابد.

این نخستین پیروزی استقلال خوزستان در فصل جاری لیگ برتر بود که با حمایت هواداران و نمایش منسجم بازیکنان مقابل یکی از مدعیان قهرمانی رقم خورد.