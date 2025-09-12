به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفهاصل شامگاه جمعه پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل استقلال تهران در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز، در نشست خبری حاضر شد و درباره عملکرد تیمش توضیحاتی ارائه داد.
وی با اشاره به آمادگی ذهنی و انگیزه بالای بازیکنان گفت: پیشبینی بازی سختی را داشتیم. از همان پایان دیدار با پیکان برای این مسابقه هدفگذاری کردیم تا بتوانیم با پیروزی دل مردم خوزستان را شاد کنیم. بازیکنانم امشب با دل و جان بازی کردند و نشان دادند که برای این تیم و این استان چه تعهدی دارند.
خلیفهاصل با احترام به حریف افزود: از شایستگیهای استقلال تهران چیزی کم نمیشود اما ما تیمی جوان هستیم که حرفهای زیادی برای گفتن داریم. امیدوارم مسئولان استان از این جوانان با انگیزه حمایت کنند تا بتوانیم مسیر موفقیت را ادامه دهیم.
وی همچنین درباره روند بازی و برخی حواشی گفت: وقتکشی در برنامه ما نبود. بازی سنگینی بود و استقلال تهران تیم بزرگ و قابل احترامی است. طبیعی بود که بازیکنان ما تحت تأثیر فضای بازی قرار بگیرند، اما با تمرکز و تلاش توانستند نتیجه را حفظ کنند.
