ستاد بزرگداشت شهید هاشمی نژاد در مشهد تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی عسکری با اشاره به نقش مؤثر شهید هاشمینژاد در انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهید هاشمینژاد یک روحانی و خطیب و نویسنده و مدرس حوزه علمیه بود که نقش مؤثری در تحقق انقلاب اسلامی به عهده داشت.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری ادامه داد: وی از شاگردان برجسته امام راحل و آیتالله میلانی بود که از سال ۱۳۴۱ با آغاز نهضت امام مبارزات خود را علیه رژیم طاغوت در کنار مقام معظم رهبری و مرحوم آیت واعظ طبسی تا پیروزی انقلاب ادامه داد.
حجتالاسلام محمد سلطانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: با توجه به آشنایی گذشته اینجانب با شهید هاشمینژاد، ما بر آن هستیم که بزرگداشتی در خور شأن این مجاهد انقلاب اسلامی برگزار کنیم.
صدیقه خدیوی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در این جلسه متذکر شد: با توجه به سه محل دارای فعالیت نام آشنا در خراسان رضوی و مشهد یعنی فرودگاه هاشمینژاد، منطقه گاز هاشمینژاد و همچنین بیمارستان هاشمینژاد، میطلبد که در این سه مکان پر تردد برنامههای خاص و ویژهای داشته باشیم.
نظر شما