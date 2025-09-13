به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی از شلیک موشک از سمت یمن به سرزمین‌های اشغالی فلسطین خبر داده است.

شبکه اخبار قدس به نقل از جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از فعالیت سامانه‌های پدافندی رژیم اسرائیل برای مقابله با این موشک خبر داد.

«فلسطین پست» نیز گزارش داد: پس از شلیک موشک از یمن به سرزمین‌های اشغالی فلسطین، آژیر هشدار حمله هوایی در تل‌آویو به صدا درآمد.

شبکه المیادین هم اعلام کرد که پس از پرتاب موشک از یمن، صدای آژیر حمله هوایی در مناطق وسیعی از فلسطین اشغالی شنیده شد.

همچنین «فلسطین الآن» از شنیده شدن صدای انفجارهایی در شهرک قلقیلیه و تل‌آویو خبر داد. در همین حال ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که صداهای انفجاری، ناشی از تلاش پدافند هوایی این رژیم برای رهگیری موشک‌ها بوده است.

شبکه الجزیره قطر نیز در خبری فوری به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پدافند هوایی ارتش اسرائیل مدعی رهگیری یک موشک شد که از یمن شلیک شده بود.