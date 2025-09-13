به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، روزنامه اورشلیم پست اعلام کرد که یک تیم وابسته به این روزنامه به مناطق تحت کنترل ائتلاف سعودی در جنوب یمن سفر کرده است.

در این گزارش آمده است که تیم صهیونیستی مذکور از عدن، ضالع، ابین، شبوه و باب المندب دیدن به عمل آورده‌اند.

سرکردگان مزدوران در این مناطق در گفتگو با روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست گفتند که در جنگ علیه نیروهای انصارالله یمن با آمریکا همکاری می‌کنند.

این روزنامه گزارش داد، فرمانده عناصر به اصطلاح شورای انتقالی مزدوران در یمن طی دیدار با تیم صهیونیستی مذکور در عدن لیست تجهیزات نظامی درخواستی خود را ارائه داده است.

پیش از این، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی با اعتراف به قدرت یمن در به چالش کشیدن این رژیم گفت، باید از تمام توان سرویس جاسوسی موساد علیه یمن استفاده کرد.

وی همچنین گفت که باید از مهره‌های مزدور در داخل یمن به نفع رژیم صهیونیستی بهره برد. تل آویو باید از این مهره‌ها حمایت گسترده‌ای به عمل آورد.

این سخنان لیبرمن بعد از آن مطرح می‌شود که نیروهای مسلح یمن موفق شدند یک حمله پهپادی گسترده علیه اراضی اشغالی انجام دهند. حمله‌ای که به هدف قرار گرفتن فرودگاه رامون منجر شد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر دولت خودخوانده یمن تحت حمایت عربستان و امارات در عدن مستقر است و برای به دست آوردن کنترل پایتخت این کشور دست و پا می‌زند.