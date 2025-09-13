شهادت ۱۰ خبرنگار در حمله رژیم صهیونیستی به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، اتحادیه خبرنگاران یمن اعلام کرد که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان نشریه ۲۶ سپتامبر در صنعا طی روز چهارشنبه دست کم ۱۰ خبرنگار به شهادت رسیده و چند تن دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، اتحادیه مذکور به شدت تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم و اعلام کرد که تعدادی از کسانی که در ساختمان این نشریه حضور داشتند همچنان زیر آوار مفقود هستند.

اتحادیه خبرنگاران یمن حمله رژیم صهیونیستی را جنایت جنگی و نقض آشکار تمام قوانین بین المللی در قبال رسانه‌ها و حق آزادی بیان در زمان جنگ توصیف کرد.

این اتحادیه از نهادهای بین المللی حوزه آزادی بیان و رسانه خواست حمله مذکور را محکوم کرده و برای حمایت از رسانه‌ها اقدام کنند.

حمله وحشیانه روز چهارشنبه رژیم صهیونیستی به صنعا و استان الجوف در شمال یمن دست کم ۱۶۶ شهید و زخمی برجای گذاشت.