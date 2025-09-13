  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

شهادت ۱۰ خبرنگار در حمله رژیم صهیونیستی به یمن

شهادت ۱۰ خبرنگار در حمله رژیم صهیونیستی به یمن

اتحادیه خبرنگاران یمن از شهادت دست کم ۱۰ خبرنگار این کشور در جریان حمله رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، اتحادیه خبرنگاران یمن اعلام کرد که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان نشریه ۲۶ سپتامبر در صنعا طی روز چهارشنبه دست کم ۱۰ خبرنگار به شهادت رسیده و چند تن دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، اتحادیه مذکور به شدت تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم و اعلام کرد که تعدادی از کسانی که در ساختمان این نشریه حضور داشتند همچنان زیر آوار مفقود هستند.

اتحادیه خبرنگاران یمن حمله رژیم صهیونیستی را جنایت جنگی و نقض آشکار تمام قوانین بین المللی در قبال رسانه‌ها و حق آزادی بیان در زمان جنگ توصیف کرد.

این اتحادیه از نهادهای بین المللی حوزه آزادی بیان و رسانه خواست حمله مذکور را محکوم کرده و برای حمایت از رسانه‌ها اقدام کنند.

حمله وحشیانه روز چهارشنبه رژیم صهیونیستی به صنعا و استان الجوف در شمال یمن دست کم ۱۶۶ شهید و زخمی برجای گذاشت.

کد خبر 6587645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها