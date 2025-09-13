  1. استانها
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۲۹

جدول زمانی قطع برق استان کرمانشاه در روز شنبه ۲۲ شهریور منتشر شد

کرمانشاه- شرکت توزیع برق استان کرمانشاه طی جدولی، زمانبندی قطع برق در مناطق مختلف استان کرمانشاه را در روز شنبه، بیست و دوم شهریورماه اعلام کرد.

