https://mehrnews.com/x38ZDr ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۲۹ کد خبر 6587433 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۲۹ جدول زمانی قطع برق استان کرمانشاه در روز شنبه ۲۲ شهریور منتشر شد کرمانشاه- شرکت توزیع برق استان کرمانشاه طی جدولی، زمانبندی قطع برق در مناطق مختلف استان کرمانشاه را در روز شنبه، بیست و دوم شهریورماه اعلام کرد. کد خبر 6587433 کپی شد مطالب مرتبط جدول زمانی قطع برق استان کرمانشاه در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد منتشر شد جدول زمانی قطع برق استان کرمانشاه در روز یکشنبه ۲۲ تیر منتشر شد محاسبه ۲۲ میلیارد ریال پاداش صرفهجویی برق برای مشترکان کرمانشاهی برق دار شدن روستاهای "ذلان" و " دره بادام" سرفیروزآباد کرمانشاه قطعی برق ۲۲ روستای کرمانشاه/ مسیر ۷۱ روستا مسدود است برچسبها کرمانشاه قطعی برق قطع برق
نظر شما