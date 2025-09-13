به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی ۲ بح شنبه در نشست بررسی سد دالکی اظهار کرد: باید راهکارهای تأمین منابع مالی باقی‌مانده عملیات اجرایی سد دالکی اتخاذ و در دستور کار قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت راهبردی سد دالکی اضافه کرد: سد دالکی مهم‌ترین و بزرگترین طرح نیمه‌تمام و اولویت‌دار استان بوشهر است که تکمیل عملیات اجرایی آن مستلزم برداشتن گام‌های بلند و اثربخش در مقیاس ملی و استانی است.

وی افزود: این سد با مخزنی به حجم ۲۷۰ میلیون مترمکعب و تنظیم سالانه ۴۳۲ میلیون مترمکعب آب، بر روی رودخانه دالکی در دست احداث است و هدف اصلی آن تنظیم سیلاب‌های فصلی و تأمین آب مورد نیاز آبیاری حدود ۲ میلیون اصله نخل در شهرستان دشتستان است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: این سد که از نوع خاکی با هسته آسفالتی است، نقشی کلیدی در توسعه کشاورزی و پایداری معیشت مردم منطقه ایفا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون ۵۸ درصد بوده است، افزود: برای تکمیل عملیات اجرایی و رساندن ارتفاع سد به تراز آبگیری، اعتباری بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است. وی اضافه کرد: متناسب با تحقق منابع مالی، امکان آبگیری سد در زمستان ۱۴۰۵ یا پاییز ۱۴۰۶ وجود خواهد داشت.

رجایی با اشاره به محورهای مطرح شده در جلسه اظهار داشت: افزایش سقف اعتبارات مصوب طرح در قوانین بودجه سنواتی، استفاده از ظرفیت فاینانس داخلی (ماده ۵۶)، مشارکت مالی پیمانکار اجرایی، مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولت و همچنین جلب مشارکت بهره‌برداران از جمله گزینه‌های اصلی تأمین منابع مالی تکمیل این سد بود که در جلسه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون عمرانی استانداری بوشهر تأکید کرد: تکمیل سد دالکی به‌عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی استان، نه تنها در تأمین پایدار آب کشاورزی و شرب منطقه بلکه در توسعه اقتصادی و جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب‌ها اثرگذار خواهد بود. تلاش خواهیم کرد با هم‌افزایی و حمایت همه جانبه، موانع مالی برطرف تا این طرح هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد.