خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان بوشهر با کمبود منابع آبی روبرو است و بخش عمده آب مصرفی استان از طریق استانهای همسایه یعنی فارس و کهگیلویه و بویراحمد تأمین میشود.
مردم دشتستان سالها است که از کمآبی خصوصاً در فصل تابستان مینالند و علی رغم وعدههای مسئولان مبنی بر اینکه سالهای آینده این مشکلات را نخواهیم داشت، باز هم شاهد تکرار این مشکلات هستیم.
استان بوشهر در حالی با مشکلات کمآبی روبرو است که بخش زیادی از روانآبها بدون استفاده راهی دریا میشوند و ذخیرهسازی درصدی از این روانآبها میتواند آب مورد نیاز استان را تأمین کند.
ساخت سدهای بزرگ و کوچک یکی از راهکارهای مهم برای مهار این روانآبها است. البته تکمیل سدهای در دست ساخت میتواند اولویت بخش آب در استان بوشهر باشد.
پروژه سد دالکی به عنوان یکی از بزرگترین پروژههای عمرانی استان بوشهر نیازمند تزریق اعتبارات است؛ هرچند که اکنون نیز این طرح علیرغم نداشتن نقدینگی متوقف نشده است و پروژه فعال است.
پیشرفت ۲۰ درصدی سد دالکی
مدیرعامل آب منطقهای استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بسیار بالای سد دالکی با اشاره به پیشرفت ۲۰ درصدی ساخت سد دالکی اظهار داشت: این سد نقش مهمی در تأمین آب شرب و آب کشاورزی شهرستان دشتستان خواهد داشت.
علی محمدی اضافه کرد: این سد با ارتفاع ۱۰۶ متر، طول تاج یکهزار و ۱۷۶ متر، عرض تاج ۱۰ متر و با حجم مفید مخزن به ظرفیت ۲۷۰ میلیون مترمکعب ساخته میشود.
وی بیان کرد: حجم تنظیمی آب این سد ۴۳۲ میلیون مترمکعب در سال است، حجم پیشنهادی برای شرب و صنعت ۲۰ میلیون مترمکعب، کشاورزی ۳۲۶ میلیون مترمکعب و زیستمحیطی ۸۹ میلیون مترمکعب در سال است.
محمدی با اشاره به اینکه این سد نقش مهمی در تأمین اب پایدار دو میلیون اصله نخل خواهد داشت افزود: این پروژه هماکنون فعال است و در ۹ جبهه کاری توسط قرارگاه خاتم در حال تکمیل است.
وی به احداث راههای دسترسی و تولید مصالح بتن اشاره کرد و ادامه داد: عملیات اجرایی خاکبرداری فرازبند، لاینینگ تونل انحراف، بتن ریزی سازه ورودی تونل انحراف و عمل آوری مصالح هسته فرازبند در دست اقدام است.
مدیرعامل آب منطقهای استان بوشهر با اشاره به اینکه تکمیل و آبگیری سد نیازمند تأمین اعتبارات و تزریق مالی است افزود: تزریق اعتبارات باعث تسریع در تکمیل این سد و آبگیری آن خواهد شد.
لزوم تسریع در تکمیل سد دالکی
ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه روز گذشته مجلس به موضوع آب در دشتستان اشاره کرد و گفت: شهرستان دشتستان طی سالهای اخیر با مشکلات زیادی در زمینه تأمین آب شرب روبرو است.
وی با اشاره به اینکه سالانه چند میلیارد مترمکعب روان آب از استان بوشهر بدون استفاده راهی دریا میشود، خواستار تسریع در تکمیل سدهای استان بوشهر خصوصاً سد دالکی شد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی خواستار بهبود این وضعیت شد و یکی از راهکارهای مهم را تسریع در تکمیل سدهای استان از جمله سد دالکی دانست که یکی از نیازهای آن تأمین مالی پروژه است.
تأمین منابع مالی و اعتبارات سد
در همین راستا معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو در نامهای در پاسخ به این درخواست نماینده دشتستان گفت: پیرو درخواست دکتر رضایی، نماینده دشتستان در نطق میان دستور مجلس، نیاز است که اقدامات لازم انجام شود.
رضا انجم شعاع با اشاره به مشکلات آب در شهرستان دشتستان افزود: هر ساله میلیونها متر مکعب از آبهای جاری به خلیج فارس روانه میشود و فکری برای جمع آوری و نگهداری آنها نشده است.
معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو اضافه کرد: لازم است نسبت به فعال شدن سدهای استان بوشهر به ویژه سد دالکی از طریق تقویت اعتبارات و منابع مالی اقدام لازم صورت بگیرد.
تکمیل سد دالکی میتواند نقش مهمی در کاهش مشکلات آب در شهرستان دشتستان داشته باشد و در این راستا نیاز است که اعتبارات مورد نیاز تأمین شود تا شاهد آبگیری این سد در سال آینده باشیم.
نظر شما