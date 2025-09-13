به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسف‌زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نشستی با رویکرد تمهیدات ترافیکی لازم جهت بازگشایی مدارس در مهر ماه، آغاز فصل سرما و مباحث مرتبط با حضور اعضا در سالن جلسات استانداری تشکیل شد.

وی ادامه داد: در خصوص بازگشایی ادارات شهر اصفهان، با توجه به اختیارات شورای هماهنگی ترافیک، بررسی‌های کارشناسی انجام شده در سال‌های گذشته، پیشنهاد اعضای جلسه یک ساعت شناورسازی ساعت کار ادارات به مدت ۴۵ روز از ابتدای مهرماه بود.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری با تاکید بر اینکه باتوجه به مطالعات انجام شده اجرای طرح شناورسازی می‌تواند در راستای کاهش بار ترافیکی مؤثر باشد، تصریح کرد: آغاز به کار متناوب مدارس نیز با اخذ نظر آموزش و پرورش استان و توسط آن اداره کل اطلاع‌رسانی خواهد شد

وی بیان کرد: در خصوص مباحث مرتبط با کاهش ترافیک ناشی از ورود و خروج دانش آموزان در ساعت ابتدایی و انتهایی مدارس مقرر شد با نظر اداره کل آموزش و پرورش استان در تمامی مناطق شهر اصفهان حیاط مدارس جهت استفاده سرویس به مدت یک ساعت در نظر گرفته شود و پلیس راهور نیز در این خصوص تمهیدات لازم را در نظر بگیرد.

یوسف زاده خاطر نشان کرد: ضمناً در جلسه آینده شورای هماهنگی ترافیک استان بازخورد این طرح طی گزارش جامع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: در خصوص ترافیک خیابان هزار جریب و ضلع شمالی دانشگاه اصفهان نیز مقرر شد تمهیدات لازم جهت کنترل ترافیک درب شمالی دانشگاه و در نظر گرفتن پارکینگ‌های مناسب در خصوص مدارس مجاور این خیابان پیش بینی و اجرا شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان گفت: در جلسه مذکور گزارش شرکت اتوبوسرانی شهر اصفهان مبنی بر افزایش ۱۰۰ دستگاه اتوبوس به ظرفیت خدمات دهی ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان ارائه و ضرورت پیش بینی تمهیدات لازم در راستای کاهش زمان ورود اتوبوس به ایستگاه‌های مختلف در ساعات ابتدایی و انتهایی کار مدارس و ادارات مورد تاکید قرار گرفت.

یوسف زاده افزود: ضمناً مقرر شد در راستای توسعه استفاده از حمل و نقل عمومی دوربین‌های نظارتی در خطوط بی آر تی فعال و افزایش یابد و نسبت به اعمال قانون در برخورد با خودروهای متخلف اقدام شود.

وی ضمن اشاره به ارائه گزارش سازمان قطار شهری اصفهان گفت: گزارشی درخصوص آخرین وضعیت سرویس دهی مترو و کاهش سر فصل حرکت قطار شهری به هشت دقیقه در ساعات آغاز و پایان کار مدارس ارائه شد

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان ادامه داد: سازمان تاکسیرانی اصفهان نیز گزارشی از وضعیت موجود ارائه کرد و در این نشست تأکید شد با توجه به اینکه شرکت رسمی و مورد تأیید سرویس مدارس، سفیر مهر معرفی شده این شرکت پوشش دهی مناسب سرویس مدارس را داشته و این موضوع به صورت جامع اطلاع رسانی شود تا به صورت یکپارچه این سامانه مورد استفاده قرار گیرد و مشکلات ناشی از استفاده از سامانه‌ها و مراکز غیر مجاز جهت استفاده سرویس مدارس اطلاع رسانی گردد

وی خاطرنشان کرد: همچنین هماهنگی لازم جهت تسهیل و استفاده معلولین از سرویس‌های مدارس به عمل آمده و گشت‌های ویژه در این خصوص نظارت خواهند داشت.

یوسف زاده گفت: در این جلسه مباحث مرتبط با کاهش ترافیک خیابان قائمیه نیز مطرح و تصمیمات لازم در راستای احداث کندروی مناسب در این خیابان اتخاذ شد.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری اضافه کرد: افزایش دوربین‌های ثبت تخلف در شهرها و کاهش سرعت در استان نیز بررسی و ضرورت بررسی موارد ترافیکی مرتبط با مهرماه و فصل بازگشایی مدارس در شورای ترافیک شهرستان‌های استان تأکید مورد تاکید قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با توجه به شروع فصل سرما در جلسه آینده شورای ترافیک مباحث مرتبط با اجرای طرح زوج و فرد توسط شهرداری اصفهان مطرح و مورد جمع بندی قرار خواهد گرفت.