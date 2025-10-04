یوسف زاده:طرح ساماندهی محور آزادگان اصفهان پس از ۱۰ سال تصویب شد

محمد یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این جلسه پیرامون ساماندهی محور آزادگان گفتگو و تبادل نظر شد و با موافقت اعضاءطرح مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

مدیرکل دفتر فنی استانداری عنوان کرد: همچنین مقرر شد تعهدات و مصوبات گذشته توسط دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرک انرژی، شهرک صنعتی محمودآباد و شهرداری شاهین شهر ظرف بازه زمانی مشخص اجرایی و گزارش آن به همراه برنامه زمان بندی اجرایی در جلسه آتی شورای هماهنگی ترافیک استان ارائه شود.

یوسف زاده اضافه کرد: در این جلسه در خصوص محل جانمایی دپوی خط ۲ قطار شهری اصفهان نیز گفتگو و ضمن بررسی طرح مقرر شد نشست مشترکی ویژه این موضوع با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار و محل جانمایی پروژه مذکور مشخص گردد.

وی بر حمل و نقل ایمن دانش‌آموزان از ابتدای سال تحصیلی تأکید و اظهار کرد: شنیدن خبر آسیب دیدگی دانش‌آموزان در تصادفات رانندگی در اقصی نقاط کشور متأثر کننده است از این رو تأکید داریم هرگونه حمل و نقل دانش‌آموزی در بستری ایمن صورت پذیرد از این رو در جلسه گذشته شورای هماهنگی ترافیک استان مصوباتی متخصص حوزه حمل و نقل دانش‌آموزی مصوب گردیده است.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری اصفهان افزود: بنابراین در این نشست نیز برای انتقال سرویس حمل و نقل عمومی میان دو شهر با رعایت ضوابط و مقررات خاص و قانونی موافقت شد.