به گزارش خبرنگار مهر، به همین منظور، صبح امروز نشست فوق‌العاده مدیریت بحران شهرستان ایوان برگزار شد. این نشست به منظور ساماندهی نیروهای عضو این ستاد برگزار شد. ۴۰ دهیاری شهرستان ایوان با ۴۰ دستگاه دمنده در روند مهار آتش‌سوزی تنگه کوشک و سورگیری مشارکت خواهند داشت.

هر کدام از دستگاه‌های عضو ستاد بحران شهرستان موظف هستند ۵ نفر نیرو را با تجهیزات در اختیار مدیریت بحران قرار دهند. دو اکیپ از اداره‌کل محیط زیست استان به محل اعزام شده‌اند.

نیروهای منابع طبیعی شهرستان‌های معین ایوان نیز در مهار آتش‌سوزی امروز مشارکت خواهند داشت. شهرداری‌های ایوان و زرنه موظف به پشتیبانی از نیروهای عملیاتی هستند. سازمان‌های مردم‌نهاد نیز برای حضور در عملیات مهار آتش‌سوزی، اعلام آمادگی کرده‌اند.