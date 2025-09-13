رئیس شورای شهر بندرعباس: سینما باید در دسترس همه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حیدری سراجی رئیس شورای شهر بندرعباس به همراه شهردار بندرعباس و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حضور در سینماهای شهر، ضمن دیدار با هنرمندان و علاقه‌مندان به سینما، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از این هنر تأکید کردند.

فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به نقش مهم سینما در ارتقای فرهنگ عمومی، از شورای شهر و شهرداری خواست تا با اتخاذ تدابیر حمایتی، شرایط بهره‌مندی بیشتر مردم از سینما را فراهم کنند.

وی پیشنهادهایی از جمله ارائه بلیت نیم‌بها، تأمین ایاب و ذهاب عمومی برای دسترسی آسان‌تر به سینماها و تجهیز سالن‌های سینمایی در مناطق کم‌برخوردار را مطرح کرد.

حجت الاسلام حیدری رئیس شورای شهر بندرعباس نیز با استقبال از این پیشنهادات، اعلام کرد: شورا آماده بررسی راهکارهای اجرایی برای حمایت از سینما و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی مناسب است.

او افزود: سینما نه‌تنها یک هنر، بلکه ابزاری برای گفت‌وگوی اجتماعی و تقویت همبستگی شهری است. وظیفه ماست که آن را در دسترس همه شهروندان قرار دهیم.