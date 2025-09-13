ضرورت مشارکت خیرین و نهادها برای آزادی زندانیان غیرعمد خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ملک محمدی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: هدف از سفر به خراسان جنوبی، تکریم و تقدیر از شما عزیزانی است که در جهت آزادی زندانیان غیرعمد که به دلیل مشکلات معیشتی در زندان هستند، تلاش می‌کنید.

وی با اشاره به حدیثی از امام حسن عسکری (ع) مبنی بر اینکه برترین اعمال، شادکردن دل مومن و آزاد کردن او از زندان است، افزود: این عمل، سنت عملی ائمه معصومین (ع) بوده است، همانگونه که امیرالمومنین (ع) با کار و تلاش، هزار برده را آزاد کرد.

مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه در اسلام اصل بر آزادی انسان‌ها است، گفت: مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی توصیه کرده‌اند که در مجازات‌ها، حداقل را در نظر بگیرند و از زندان تا حد امکان اجتناب شود.

وی با بیان اینکه پرونده آزادی ۹۰ زندانی غیرعمد استان هم‌اکنون در دست اقدام است و با همکاری ستاد دیه، خیرین و مسئولان محلی زمینه آزادی آنان در آینده‌ای نزدیک فراهم خواهد شد، گفت: با همدلی و هم افزایی و به برکت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) باید زمینه آزادی این عزیزان را فراهم کنیم.

حجت الاسلام ملک محمدی با اشاره به همکاری مراجع عظام تقلید از جمله آیت الله العظمی سیستانی و مقام معظم رهبری در اختصاص بخشی از وجوهات برای آزادی زندانیان، گفت: این موضوع نشاندهنده اهمیت و قداست این کار است.

وی با بیان اینکه نجات بندگان خدا از زندان، مقدس‌ترین کار برای جلب رضای خداست، افزود: باید با عزم جزم و به پیروی از مقام معظم رهبری و ائمه اطهار (ع) در جهت آزادی زندانیان غیرعمد تلاش کنیم.

مشاور ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشو با تاکید بر لزوم آزادی زندانیان غیرعمد استان خراسان جنوبی تا میلاد امام حسن عسکری (ع)، گفت: پیشنهاد می‌شود با مشارکت خیرین، صنایع، بازرگانان و پیمانکاران بزرگ استان، مسئولیت آزادی هر زندانی به یکی از این نهادها محول شود.

حجت الاسلام ملک محمدی بیان کرد: مقام معظم رهبری هر ساله تبرکاً مبلغی را به ستاد دیه اختصاص می‌دهند و برخی مراجع عظام همچون آیت‌الله‌العظمی سیستانی اجازه صرف یک‌چهارم وجوهات شرعی را در این مسیر داده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت و قداست این موضوع است.

وی با بیان اینکه «نمی شود» در قاموس فکری انسان معنا ندارد، بیان کرد: با توکل بر خدا و به فرموده امیرالمومنین (ع) که می‌فرمایند «جدیت و پیگیری کنید»، باید در این راه تلاش کنیم.