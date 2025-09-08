دهنوی: محدودیت زمانی برای بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برگزاری سومین جلسه بررسی لایحه CFT در مجمع، گفت: در دولت جدید آقای دکتر پزشکیان مکاتبه‌ای با مقام معظم رهبری داشتند و درخواست کردند که لوایح پالرمو و CFT مجدداً در مجمع تشخیص بررسی شود.

وی ادامه داد: رهبری انقلاب هم با توجه به روی کارآمدن دولت جدید و درخواست رئیس جمهور، موافقت کردند که این لوایح مجدداً در مجمع تشخیص بررسی شود.

دهنوی اظهار داشت: پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع، در تاریخ ۷ خرداد بررسی لایحه CFT در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار گرفت اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلی اخیر، بررسی این لایحه به تعویق افتاد.

سخنگوی مجمع با اشاره به دستور کار صحن مجمع تشخیص مبنی بر بررسی لایحه CFT تصریح کرد: در مجوز رهبر انقلاب به مجمع قید و محدودیت زمانی برای بررسی این دو لایحه وجود ندارد لذا ورود مجدداً مجمع به بررسی لایحه CFT کاملاً طبق قانون انجام شده است.

دهنوی تاکید کرد: با توجه به مجوز مقام معظم رهبری، مشکل آئین نامه‌ای و محدودیت زمانی برای بررسی لایحه CFT در مجمع وجود ندارد.

سخنگوی مجمع در پاسخ به اینکه طبق قانون، مجمع برای بررسی مصوبات ۶ ماه فرصت دارد، گفت: این قید زمانی برای بررسی طرح‌ها و لوایح مورد اختلاف مجلس و دولت تعیین شده است، در حالی که این لوایح با در خواست رئیس جمهور و مجوز مقام معظم رهبری در دستور مجمع قرار گرفته لذا مشمول محدودیت زمانی نیست.