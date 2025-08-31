حدادی: دوومیدانی مسیر خود را پیدا کرده/ هدف ما ۱۰ مدال در ناگویا است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حدادی در پایان مجمع سالانه فدراسیون دوومیدانی با اشاره به حضور ۱۶ ماهه خود در فدراسیون دوومیدانی گفت: ابتدا از وزارت ورزش و جوانان و دنیامالی که در یک سال گذشته پدرانه در کنار ما بودند تشکر می‌کنم. ما در دوومیدانی ایران سال پرتنشی را پشت سر گذاشتیم. آن هم به خاطر یک موضوع ما هم می‌خواستیم مانند کشتی، تکواندو و بسیاری از رشته‌ها کمپ تخصصی داشته باشیم تا ورزشکاران از سیستان و بلوچستان گرفته تا آذربایجان و خراسان جنوبی و اقصی نقاط ایران بتوانند به اردو بیایند و از تنها کمپ تخصصی دوومیدانی استفاده کنند. متأسفانه اما تعدادی از دوستان منفعت طلب که قهرمانی را هم تحویل دوومیدانی ایران نداده‌اند حاشیه‌های زیادی را برای فدراسیون ایجاد کردند.

او ادامه داد: با این حال از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و حتی نمایندگان مجلس تشکر می‌کنم که حمایت بی شائبه‌ای را از فدراسیون دوومیدانی انجام دادند و ما را کمک کردند تا دوومیدانی مسیر خود را پیدا کند و با قدرت پیش برود.

رئیس فدراسیون دوومیدانی در ادامه گفت: حالا با قدرت می‌گویم که احسان حدادی چه در فدراسیون باشد چه نباشد، دوومیدانی مسیر خود را پیدا کرده و به جایی رسیده که در سال‌های آینده به هدف بزرگ خود یعنی کسب ۱۰ مدال در بازی‌های آسیایی دست پیدا کند.

حدادی با اشاره به حاشیه‌های ایجاد شده برای دوومیدانی در یک سال گذشته افزود: در دوران ورزشی ام سختی‌های بسیار زیادی کشیده ام اما همواره در چهارچوب نظم و انضباط پیش رفته‌ام حالا در اداره فدراسیون و مدیریت دوومیدانی هم به همین شکل پیش می‌روم. یکی از دلایل ایجاد حاشیه‌های زیاد برای ما هم همین سخت‌گیری‌ها است.

نایب قهرمان المپیک لندن درباره اردوهای برگزار شده در دوران مدیریتش عنوان کرد: خیلی خوشحالم که در یک سال و چهار ماه گذشته ۱۵ اردو برگزار شده است. اتفاق کم نظیری که بجز دوران آقای کفاشیان سابقه نداشته و در سایر فدراسیون‌ها هم به ندرت اتفاق می‌افتد. ۲۷ استان در اردوهای ما شرکت کرده اند و بالغ بر ۱۱۷ ورزشکار و ۴۳ مربی از شهرهای مختلف در اردوهای ما حاضر بوده اند.

رئیس فدراسیون دوومیدانی درباره نتیجه تیم ملی در مسابقات آسیایی ۲۰۲۵ نیز اظهار داشت: نتیجه‌ای که تیم ما در کره جنوبی گرفت نتیجه ضعیفی بود. بر خلاف خیلی‌ها که معتقد هستند دو طلا و یک نقره عملکرد خوبی به حساب می‌آید من معتقدم باید ۶ مدال می‌گرفتیم و شاید همه در جریان حاشیه‌هایی باشند که اجازه نداد به اهدافمان در قهرمانی آسیا برسیم.

او در واکنش به صحبت‌های مطرح شده درباره کمک به هیئت‌های استانی نیز گفت: وقتی کسی مانند من که مدال المپیک دارد رئیس فدراسیون می‌شود، نباید از بودجه فدراسیون به هیئت‌ها کمک کند. بلکه باید این توانمندی را داشته باشد تا از استاندار، فرماندار، شهردار و سایر نهادها و شرکت‌ها تأمین مالی کند. ما برای مسابقات جام امام رضا از شهرداری مشهد کمک گرفتیم و یک ریال هم برای میزبانی از ورزشکاران و داخلی هزینه نکردیم. در یک سال گذشته به ۱۰ استان کشور سفر کرده ام و با ۸ استاندار جلسه گذاشته ام و برای هیئت‌ها امکانات گرفته ام.

رئیس فدراسیون ادامه داد: به عنوان نمونه در هرمزگان زمینی ۲۵۰۰ متری را در اختیار گرفتیم و مصوبه پرداخت ۱۰ میلیارد تومان از استانداری را برای هیئت دو و میدانی استان گرفتیم تا کمپ جنوب کشور را داشته باشیم. برای سایر استان‌ها هم با کمک استانداران تجهیزات و لوازم تهیه کردیم که بتوانند نیاز ورزشکاران را برآورده کنند.

حدادی همچنین گفت: در مجمع انتخاباتی این قول را دادم که دیگر اجازه نمی‌دهم که مسابقات کشوری فقط در تهران برگزار شود و به قولم هم عمل کردم. امروز حداقل ۵ – ۶ استان ثابت کرده اند که می‌توانند مسابقات قهرمانی کشور را برگزار کنند. گیلان، شیراز، مشهد، بوشهر و بندرعباس مسابقات قهرمانی کشور را برگزار کرده اند و استان‌های دیگری هم به زودی به این لیست اضافه می‌شوند.

رئیس فدراسیون دوومیدانی با اشاره اینکه دو و میدانی تنها فدراسیونی است که ملک و مجموعه به نام خود در اختیار داد اظهار داشت: اگرامروز تنها فدراسیونی هستیم که ملک شخصی داشته و مجموعه آفتاب را در اختیار داریم، مدیون تلاش‌های آقای کفاشیان هستیم. این داشته ارزشمند را از دوره مدیریت آقای کفاشیان داریم که خوشحال هستم که در هیئت رئیسه فدراسیون هم حضور دارند و همچنان این شانس را داریم تا از راهنمایی‌هایشان استفاده کنیم.

وی در ادامه گفت: این خبر را اعلام کنم که آکادمی دو و میدانی تهران به زودی در مجموعه آفتاب انقلاب افتتاح می‌شود. آکادمی که سالن بدنسازی مجزاو زمین تمرین دو و میدانی مستقل خواهد داشت و تمام استعدادهای برتر کشور این شانس را دارند تا زیر نظر مربیان خوب داخلی و خارجی پرورش پیدا کنند. در نهایت هم اگر این قابلیت و توانایی را از خود نشان دهند، از همان آکادمی وارد کمپ تیم‌های ملی می‌شوند.

رئیس فدراسیون دوومیدانی با اشاره به ورود اولین مربی خارجی دو و میدانی به کشور افزود: خوشبختانه بامداد امروز هم نخستین مربی خارجی دوومیدانی وارد کشور شد. مربی پرتاب چکش که از کشور لتونی به ایران آمده و هفته آینده هم مربیان ۸۰۰، ۱۵۰۰ و سرعت نیز به ایران خواهند آمد تا هدایت ملی پوشان ایران را بر عهده بگیرند.

حدادی در پایان قول کسب یک مدال در بخش بانوان در بازی‌های آسیایی ناگویا را هم داد و افزود: با اضافه شدن این مربیان خارجی به جرات می‌توانم حداقل یک مدال در بخش بانوان را تضمین کنم. به امید خدا تعداد مدال‌های بیشتری در بخش بانوان کسب می‌کنیم اما حداقل قول یک مدال را می‌دهم که توسط دو و میدانی کاران بانوی ایران بدست خواهد آمد.