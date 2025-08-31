ورود نخستین مربی خارجی دوومیدانی به ایران پس از ۵ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، این مربی با تجربه که سابقه هدایت پرتاب گران ملی پوش لتونی در مسابقات جهانی و المپیک را در کارنامه دارد برای کار با ملی پوشان و نفرات منتخب تیم ملی ایران وارد تهران شد.

پس از وقفه‌ای طولانی روند حضور مربیان خارجی با حضور این مربی لتونیایی در دوومیدانی ایران آغاز شد. روندی که قرار است ادامه داشته باشد و طی هفته‌های آتی دو یا سه مربی دیگر برای ارتقای رکورد ورزشکاران و دانش مربیان دوومیدانی ایران وارد کشور شوند.

آخرین مربی خارجی دوومیدانی ایران جورجی کولنوچنکو بلاروسی بود که دی ماه ۱۳۹۹ به تهران آمد و بعد از او دیگر هیچ مربی خارجی برای هدایت دو و میدانی کاران وارد تهران نشده است.

یانس کولیدزیس ۶۰ ساله و اهل کشور لتونی است که هدایت ورزشکاران بزرگسالان و جوانان این کشور در بازی‌های المپیک، مسابقات قهرمانی جهان و قهرمانی اروپا را بر عهده داشته است.

افزایش رکورد ملی لتونی از ۷۱ به ۸۰ متر، ثبت ۱۱ رکورد ملی در بخش بزرگسالان و ۷ رکورد در بخش جوانان از مهمترین دستاوردهای این مربی اهل لتونی به حساب می‌آید.

او همچنین در چندین دوره مسابقات جهانی، قهرمانی اروپا و المپیک، هدایت پرتابگران چکش لتونی را بر عهده داشته است.