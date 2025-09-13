به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی، در نشست کاری مدیران سازمان که صبح شنبه با حضور استاندار کرمانشاه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، از طراحی و تدوین یک برنامه سه‌ساله برای توسعه کشاورزی استان خبر داد و اظهار داشت: بر اساس این برنامه هدف‌گذاری کرده‌ایم تولیدات کشاورزی استان را از پنج میلیون و ۶۷۵ هزار تن فعلی به بیش از شش میلیون و ۱۴۵ هزار تن برسانیم.

وی با اشاره به نقش ویژه تولیدات زراعی در این برنامه، افزود: در حال حاضر میزان تولیدات زراعی استان حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تن است و کرمانشاه جایگاه ویژه‌ای در این بخش دارد. همچنین در زمینه تولیدات دامی، به‌ویژه پرورش گوسفند نژاد سنجابی، استان کرمانشاه از قطب‌های مهم کشور محسوب می‌شود.

کریمی در ادامه به برنامه‌های سازمان برای توسعه صنایع تبدیلی اشاره کرد و گفت: در بخش صنایع تبدیلی مرتبط با کشاورزی، بنا داریم طی این سه سال میزان تولیدات را از سه میلیون و ۱۶۰ هزار تن فعلی به بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن افزایش دهیم، چرا که توسعه صنایع تبدیلی یکی از پیش‌نیازهای اساسی ارتقای ارزش افزوده محصولات کشاورزی و جلوگیری از خام‌فروشی است.

وی سپس به اهداف تعیین‌شده در حوزه مکانیزاسیون و راندمان آبیاری پرداخت و تصریح کرد: در برنامه سه‌ساله توسعه کشاورزی، ضریب مکانیزاسیون استان از ۲.۵۳ به ۲.۹۸ ارتقا خواهد یافت و راندمان آبیاری نیز از ۴۹.۸۴ به ۵۲.۸ درصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ این موضوع به‌طور مستقیم بر بهره‌وری بخش کشاورزی و مدیریت منابع آبی اثرگذار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه توسعه گلخانه‌ها را از اولویت‌های مهم سازمان دانست و اظهار داشت: واگذاری و بهره‌برداری از مجتمع‌های گلخانه‌ای و افزایش سطح گلخانه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بهره‌وری و افزایش تولیدات در دستور کار جدی قرار دارد.