به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی صبح شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: میراث فرهنگی باید در حوزه گردشگری بیش از گذشته تلاش کند.

وی افزود: خراسان شمالی ظرفیت بالقوه خوبی در حوزه گردشگری دارد و در جذب گردشگر نیز توانایی‌های استان قابل توجه است که باید در این زمینه فعالیت بیشتری صورت گیرد.

قوامی با اشاره به زیرساخت‌های موجود در خراسان شمالی ادامه داد: در استان زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های خوبی وجود دارد اما تاکنون اقدامی جدی در این حوزه انجام نشده است.

نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس تصریح کرد: اولویت اصلی باید ایجاد مکان‌های تفریحی و گردشگری در استان باشد تا گردشگران بتوانند ظرفیت‌های خراسان شمالی را به خوبی بشناسند.