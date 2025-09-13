۸۰ میلیارد تومان اعتبار ملی به میراث فرهنگی اصفهان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کرم‌زاده در نشست جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اداره‌کل که با حضور تمامی اعضا برگزار شد، گفت: با تلاش‌های صورت گرفته در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، این استان پیشتاز جذب اعتبارات ملی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: بالغ‌بر ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار در قالب اعتبارات ملی توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان جذب‌شده است.