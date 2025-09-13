  1. استانها
  2. اصفهان
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

۸۰ میلیارد تومان اعتبار ملی به میراث فرهنگی اصفهان اختصاص یافت

۸۰ میلیارد تومان اعتبار ملی به میراث فرهنگی اصفهان اختصاص یافت

اصفهان- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از جذب ۸۰۰ میلیارد ریال بودجه از محل اعتبارات ملی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کرم‌زاده در نشست جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اداره‌کل که با حضور تمامی اعضا برگزار شد، گفت: با تلاش‌های صورت گرفته در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، این استان پیشتاز جذب اعتبارات ملی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: بالغ‌بر ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار در قالب اعتبارات ملی توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان جذب‌شده است.

کد خبر 6587848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها