بازنگری ۵۱ هزار و ۵۰۲ واحد مسکونی با هدف ارتقای کیفیت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از بازنگری طرح ۵۱ هزار و ۵۰۲ واحد مسکونی با مجموع ۸ میلیون و ۳۱۲ هزار مترمربع زیربنا در سال گذشته خبر داد و گفت: این بازنگری در قالب کمیتهای متشکل از متخصصان، جامعه حرفهای و پیمانکاران با هدف ارتقای کیفیت شهری در شهرهای جدید انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در این جلسات، طرحهای معماری، مکانیابی سایتهای مسکن حمایتی، ارتقای کیفیت فضاهای شهری از جمله طراحی شهری، نما، سیما و منظر شهری و همچنین خدمات روبنایی و زیربنایی مورد بررسی و عیبیابی قرار گرفتهاند، افزود: طبق برنامهریزی انجامشده، تلاش داریم علاوه بر اجرای برنامههای مسکن حمایتی، موضوع نظارت عالیه را نیز گسترش دهیم. در همین راستا بهزودی تفاهمنامهای میان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان نظام مهندسی به امضا خواهد رسید.
امیدی با بیان اینکه بر اساس آسیبشناسیهای صورت گرفته، برخی بخشها بهویژه در حوزه طراحی، نظارت بر اجرا و بهرهبرداری نیازمند بازنگری و تقویت هستند، تصریح کرد: شرکت عمران شهرهای جدید طی یک سال گذشته ارتباط خود را با دانشگاهها، جامعه حرفهای، کارفرمایان و پیمانکاران افزایش داده تا کیفیت شهری ارتقا یابد. نتایج این رویکرد در پروژههایی نظیر مدرسه، فضای سبز، درمانگاه و مراکز محله که در این مدت در شهرهای جدید احداث شدهاند، مشهود است.
عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به معماری مبتنی بر بوم در طراحی و اجرای پروژهها گفت: این موضوع بنا به دستور مقام عالی وزارت و تأکید مدیرعامل شرکت با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان از تشکیل کمیتهای تخصصی با حضور معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید خبر داد و خاطرنشان کرد: این کمیته با هدف تبیین و استقرار نظام کیفی در ساختوساز و با تعامل حرفهای با کارفرمایان و پیمانکاران بهطور ویژه به این حوزه خواهد پرداخت.
