به گزارش خبرگزاری مهر، هادی اسحاقیان اظهار کرد: دو نوع ماشینآلات جدید و چند فناوری و محصول جدید از سوی سازمان خدمات موتوری در نمایشگاه مدیریت شهری رونمایی شده است.
وی افزود: قرارداد ساخت پنج دستگاه ماشین جمعآوری پسماند با ظرفیت ۱۰ تن که پیشتر در اصفهان وجود نداشت در ابتدای سال جاری منعقد شد که دو دستگاه آن آماده است. همچنین دستگاه جاروب را از شرکت ماکرون ایتالیا از طریق یکی از پیمانکاران بازرگانی خریداری کردیم که مهرماه سالجاری از مجموعه این ماشینآلات رونمایی خواهد شد.
مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان با بیان اینکه دو نمونه از فناوریهای جدید در نمایشگاه در معرض بازدید قرار دارد، تصریح کرد: یکی از این موارد شامل سیستم نگهداری و تعمیرات ماشینآلات است که با همکاری شرکت راژان صنعت انجام میدهیم و محصول دیگر برای نشتی رادیاتور ماشینآلات ارائه شده است.
وی با بیان اینکه از سال گذشته با حمایتهای معاونت خدمات شهری مقرر شد که برای نظافت شهری از فناوری هوش مصنوعی استفاده شود، خاطرنشان کرد: نقشهبرداری جاروی رباتیک که در اصفهان انجام شده است در کشور چین نمونهسازی میشود و تا سه ماه آینده برای نظافت هوشمند میدان امام (ره) (نقش جهان) مورد استفاده قرار میگیرد.
نظر شما