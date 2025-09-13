صدور سند برای ۲۰ هزار رقبه وقفی در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام سید مصطفی مجیدی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان با اشاره به روند صدور اسناد مالکیت برای موقوفات استان اظهار کرد: تاکنون ۱۳۰۹ سند دفترچه‌ای برای موقوفات صادر شده و از مجموع ۲۲ هزار و ۹۳۰ رقبه موجود در استان، برای ۲۰ هزار و ۶۴۴ رقبه سند رسمی صادر شده است.

حجت‌الاسلام مجیدی افزود: از مجموع ۵۰۳۰ رقبه انتفاعی، ۳۷۹۹ رقبه دارای سند هستند و ۱۱۸۰ مورد نیز در حال اقدام است.

وی بیان کرد: طرح تبدیل به احسن موقوفات در استان قزوین به‌صورت یکجا در حال انجام است و برای پلاک‌های ثبتی که تصمیم به تبدیل دارند تا ۵۰ درصد تخفیف قیمت در نظر گرفته شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین عنوان کرد: این اقدام در مناطقی مانند کوهین، روستای شیرر، حسین‌آباد بویین‌زهرا اجرایی شده است.

وی ادامه داد: شهر خاکعلی با رقمی بالغ بر ۱۳۵ میلیارد تومان از وقف خارج خواهد شد که فرآیند آن در حال انجام است. همچنین در شهر بیدستان، پلاک ۱۶۰ به‌صورت یکجا تبدیل به احسن خواهد شد..

شهرک قائم؛ بزرگ‌ترین پروژه گردشگری و مسکونی کشور

مدیرکل اوقاف استان قزوین با بیان اینکه ذات وقف برای بسط عدالت اجتماعی است و ما نیز در همین مسیر تلاش می‌کنیم گفت: پس از ۹ سال تلاش، این پروژه به نتیجه رسیده و قرار است بزرگ‌ترین شهرک مسکونی گردشگری کشور در زمینی به وسعت ۵۰۰ هکتار در ۱۷ کیلومتری شهر قزوین و بالای روستای رزجرد در مسیر جاده الموت احداث شود.

وی افزود: برای اجرای پروژه انتقال آب از سد طالقان به قزوین که سال‌ها مطرح بوده، ۱۳ همت اعتبار نیاز بود و در صورت تخصیص کامل، اجرای آن ۶ سال زمان می‌برد اما با قراردادی که با قرارگاه خاتم‌الانبیاء منعقد شد تملک بخشی از شهرک قائم به این قرارگاه واگذار شد تا در ازای آن پروژه انتقال آب از سد طالقان به قزوین در مدت دو سال انجام شود.

مجیدی تصریح کرد: ۲۲ هکتار از این شهرک مسکونی خواهد بود و بین ۳۰ تا ۵۰ همت درآمدزایی برای وقف خواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین با سرمایه‌گذاری موقوفات قزوین به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان که سهم استان ۲۵۰ میلیارد تومان است اولین کارخانه های‌تک نرسری و هچری تولید ماهی گرمسیری با ظرفیت ۱۰ هزار تن در خلیج فارس احداث خواهد شد.

وی از آمادگی برای احداث شهرک انرژی برق با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در قزوین خبر داد و گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیون دلاری اجرا خواهد شد و بخش مهمی از نیاز برق استان که حدود ۱۲۰۰ مگاوات است را تأمین خواهد کرد.

خدمات درمانی و حمایت‌های مذهبی از محل وقف

مدیرکل اوقاف استان قزوین با اشاره به خدمات درمانی ارائه‌شده از محل وقف گفت: در یک سال اخیر، ۱۸ هزار بیمار از خدمات درمانی موقوفات بهره‌مند شده‌اند که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بیماران دیالیزی بوده است.

مجیدی با اشاره به برخی انتقادات و فشارها اظهار کرد: برخی از افراد از پیگیری حقوق موقوفات توسط بنده گلایه‌مند هستند، اما باید گفت شأن من، متولی وقف است و وظیفه دارم از حقوق آن دفاع کنم و نمی‌توانم در برابر خروج غیرقانونی موقوفات سکوت کنم.

وی افزود: در جمع مدیران شهرستان البرز قول دادم که هیچ اقدامی جز پیگیری قضائی انجام نخواهم داد و اگر دستگاه قضا رأی به وقفیت بدهد آن را خواهم پذیرفت.

مجیدی با انتقاد از برخی رفتارهای غیر اخلاقی در شهرستان البرز گفت: برخی افراد برخلاف توافقات جلسه عمل کردند و پیش از صدور رأی قطعی دیوان عالی، اقدام به نصب بنر تشکر بابت خروج از وقف کردند که این اقدام، ذهنیت نادرستی در جامعه ایجاد کرد و سوال اینجاست اگر دیوان عالی رأی به وقفیت بدهد، پیامد اجتماعی این اقدام را چه کسی پاسخ خواهد داد؟

شهرک تولید محتوا؛ آرزویی که هنوز زنده است

مجیدی با اشاره به تلاش برای راه‌اندازی شهرک تولید محتوا در قزوین گفت: با شناختی که از ظرفیت رسانه‌ها دارم، معتقدم این پروژه می‌تواند در حوزه اقتصاد و محتوای اسلامی تحول‌آفرین باشد.

این مسئول بیان کرد: اوقاف مجوزهای لازم را دریافت کرده و تفاهم‌نامه‌ها با وزیر وقت ارشاد و مدیرعامل وقت ایرانسل امضا شده، اما متأسفانه ایرانسل به تعهدات خود عمل نکرد و پروژه نیمه‌تمام باقی مانده است.

مجیدی همچنین درباره پرونده محمودآباد گفت: در دادگاه بدوی رأی به نفع اوقاف صادر شده اما در مرحله تجدیدنظر هنوز رأی نهایی اعلام نشده است و تا زمان تعیین تکلیف نهایی، موقوفه همچنان دارای متولی قانونی است و ما به رأی دستگاه قضا احترام می‌گذاریم.