خدمات هوش مصنوعی به سنگ نمای ساختمان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سنگ نمای ساختمان یک محصول پرتنوع و پر استفاده ای است که افراد و اصناف مختلفی به تولید، فروش یا اجرای آن مشغول هستند. هرکدام از گروه های مذکور در حوزه کاری خود با مسائلی مواجه هستند. با توجه به نیازمندی این افراد به یک دستیار هوشمند برای انجام بهتر کار ها به معرفی کاربردهای هوش مصنوعی برای آنها می پردازیم.

مشاغل مرتبط با سنگ نما

همان طور که بیان شد افراد مرتبط با تولید، اجرا و همچنین خرید سنگ نما با مسائلی مواجه هستند که نیازمند استفاده از هوش مصنوعی هستند. به صورت جزئی و مصداقی تر می توان گفت هوش مصنوعی یک راه میانبر و دستیار مفید برای این گروه ها خواهد بود:

مشتریان و خریداران سنگ نما

فروشندگان سنگ های ساختمانی

تولید گنندگان سنگ های نما

استادکارها و نماکارها

معمارها و طراحان نمای ساختمان

در ادامه به معرفی کاربرد های هوش مصنوعی برای مصرف کنندگان، تولید کنندگان و سایر مشاغل مرتبط با سنگ ساختمانی نما می پردازیم.

کمک به خریداران سنگ نما

کاربرد های هوش مصنوعی برای کسانی که قصد خرید سنگ نما را دارند ساده و قابل فهم است.

اولین کاربردی که این دستیارهوشمند برای مشتریان سنگ دارد، ارائه لیستی از دقت های لازم برای خرید و تهیه سنگ نمای ساختمان از سنگ فروشی ها است. درواقع کسی که قصد انتخاب یا تهیه یک محصول را دارد دچار سردرگمی است ممکن است به همه جوانب توجه نداشته باشد. برای این موضوع هوش مصنوعی می تواند مانند یک دستیار گوش به فرمان عمل کند و فهرستی از دقت های مربوط به انتخاب یا معایب سنگ را به خریدار یادآو شود.

از دیگر کاربردهای هوش مصنوعی برای خریدارانی که شناخت کافی با سنگ نما ندارند این است که به کمک هوش مصنوعی می توانند درمورد سنگ های مختلف و کاربرد هایشان اطلاعات اولیه به دست آورند. اما باید توجه داشت که اطلاعات هوش مصنوعی از این جهت ممکن است دقیق نباشد؛ زیرا شیوه های تولید سنگ در کشور های مختلف متفاوت است و در نتیجه کاربرد های متفاوتی هم دارد از این رو بعضی از اطلاعات هوش مصنوعی ممکن است مربوط به کشور های خارجی باشد.

از دیگر کاربردهای هوش مصنوعی برای کسانی که قصد تهیه سنگ ساختمانی نما را دارند این است که می توانند برای بررسی گزینه های مختلف مشورت بگیرند؛ مثلاً می توانند مشخصات چند سنگ مختلف را که از جهت قیمت و کیفیت و ظاهر تفاوت زیادی دارند و درمورد خرید آنها دچارسردگمی شده اند را به هوش مصنوعی بدهند و بخواهند جوانب مخلف هر انتخاب را بیان کند و استراتژی مناسبی برای تصمیم گیری به آنها بدهد.

کاربرد ها برای فروشندگان سنگ های نما

فروشندگان سنگ نما نیز مانند خریداران می توانند در قسمت های مختلف کسب و کارشان از هوش مصنوعی استفاده کنند.

از جمله کاربرد هایی که هوش مصنوعی برای فروشندگان سنگ دارد، تهیه استراتژی محتوا برای مارکتینگ بهتر در فضای مجازی است. از آن جایی که بدون استراتژی، تولید محتوا بی هدف یا بی نظم خواهد بود و از طرف دیگر رسیدن به استراتژی مناسب نیازمند کار فکری و خلاقیت است، استفاده از هوش مصنوعی برای تهیه استراتژی محتوا لازم به نظر می آید.

پس از رسیدن به استراتژی مناسب، نیازمند تولید محتوا هستیم. تولید محتوای باکیفیت آن هم به صورت مستمر، بدون داشتن یک دستیار خوش فکر کمی سخت و وقت گیر خواهد بود. هوش مصنوعی با ارائه ایده های مختلف و همچنین تبدیل ایده ها به محتوا و سناریو، تولید محتوا را بسیار آسان می نماید.

از دیگر کاربرد های هوش مصنوعی برای فروشندگان سنگ نما می توان به هوشمندسازی مدیریت مشتریان و پاسخگویی هوشمند به سوالات آنها پرداخت که این امر می تواند به افزایش رضایت مشتریان سنگ نما و کاهش هزینه ها منجر شود.

کمک به تولید کنندگان سنگ نما

تولید کنندگان سنگ های نما با مسائل و مشکلات متعددی در تولید مواجه هستند. تولید کنندگان براساس نیاز ها و دغدغه هایی که دارند می توانند استفاده های مختلفی از هوش مصنوعی ببرند.

یک تولید کننده خوب در پی بهبود محصولات خود است و برای چنین تولید کننده ای داشتن یک دستیار خلاق و پر از ایده های متوع بسیار ارزشمند است. گاهی ایده هایی که از هوش مصتوعی به دست می آید به صورت مستقیم برای تولید کننده کاربردی ندارد اما زمینه رسیدن به یک نوآوری در تولید سنگ را فراهم می کند.

از جمله مسائلی که تولیدکنندگان سنگ های ساختمانی با آن مواجه هستند مدیریت کارخانه و خط تولید است، مدیریت نیرو ها، مشتری ها و سایر مواردی که تولید کنندگان با آنها بهتر آشنا هستند. هوش مصنوعی می تواند به آنها کمک کند تا مسائل پیچیده ای که در مدیریت با آن مواجه هستند را ساده سازی کنند.

استفاده های نماکارها از هوش مصنوعی

یک استادکار نما هم مانند سایر همکاران خود نباید از تکنولوژی بدون بهره بماند. استادکار ها از هوش مصنوعی می توانند هم برای نوآوری در اجرای نما استفاده کنند هم برای کمک به جذب مشتری بیشتر.

یک استادکارتجربی می تواند با طرح های زیبا و و متنوعی که که به کمک هوش مصنوعی به دست می آورد مشتری های بیشتر و بهتری جذب کند.

علاوه بر این، برای اجرای با کیفیت تر سنگ های نما نیز هوش مصنوعی نکات خوبی را می تواند به استادکارها یاد آوری کند و ایده های مفیدی در اختیارشان بگذارد.

همچنین سرعت اجرا نیز مسئله مهمی است و برای کارفرمای پروژه اهمیت دارد. در این زمینه نیز هوش مصنوعی می تواند راه حل های مفیدی پیش روی استادکار قرار دهد.

از دیگر کاربرد های هوش مصنوعی برای یک استادکار تجربی عارضه یابی کسب و کار است. مسائلی همچون نارضایتی مشتری ها، موثر نبودن تبلیغات و… را می توان به کمک هوش مصنوعی می توان بررسی.

درواقع استادکارها می توانند با ترکیب تجربه با ایده های خلاقانه، خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند.

کمک به طراحان نمای ساختمان

معمار ی و طراحی نما هم از مشاغل مرتبط با سنگ نما است و صاحبا این مشاغل از کاربرد های هوش مصنوعی بی نیاز نیستند.

افزایش سرعت انجام کار برای یک طراح یعنی ذخیره کردن زمان بیشتر و این می تواند معادل باشد با انجام کاربیشتر و گرفتن پروژه بیشتر. به نظرمی آید هوش مصنوعی در این زمینه بتواند کمک های مفیدی بنماید.

علاوه بر این معمارها می توانند به کمک هوش مصنوعی برای خودشان مزیت رقابتی ایجاد کنند. یک مزیت خوب برای یک طراح این است که در طراحی های خود به هزینه تمام شده نما توجه داشته باشد و هزینه مصالح و اجرای نما را در طراحی های خود کاهش دهند. ایده های و خلاقیت های هوش مصنوعی می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

علاوه بر این تنوع طرح ها و نوآوری برای یک معمار از اهمیت بالایی برخوردار است. یک دستیار هوشمند مسیر رسیدن به نوآوری را برای یک معمار هموار می کند.

طراحی نما یک کار خدماتی است و نیازمند تعامل بهتر با مشتری ها است. طراحی پیشنهاد ردنشدنی، اضافه کردن خدمات مکمل و متنوع کردن شیوه های معرفی خدمات، می تواند به جذب مشتریان بیشتر بینجامد و به بهبود شرایط شغلی یک معمار منجر شود.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.