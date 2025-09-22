  1. ورزش
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

مدافع استقلال یک جلسه محروم شد

با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، رامین رضاییان با یک جلسه محرومیت قطعی و تعلیقی جریمه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تخلفات بوحمدان، مجدم، ساعدی از تیم استقلال خوزستان و همچنین رضائیان، بنی مالک و تیم استقلال به شرح زیر است:

رأی تخلفات تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان به شرح زیر است:

رأی تخلف محمد شریفی بازیکن تیم استقلال خوزستان به شرح زیر است:

رأی تخلف تیم شمس آذر مقابل تیم پیکان به شرح زیر است:

رأی رسول خطیبی و باشگاه مس رفسنجان و همچنین تیم ذوب آهن به شرح زیر است:

رأی تخلفات زارع، حسنی صفت، جلالی و تیم ملوان و همچنین تیم چادر ملو به شرح زیر است:

