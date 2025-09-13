ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین - کرج و تهران - شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی روز شنبه اظهار کرد: این بار ترافیکی در خط جنوبی آزادراه قزوین - کرج حدفاصل ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس سنگین و در آزادراه کرج - تهران محدوده پل کلاک نیمه سنگین است.

وی اضافه کرد: همچنین وضعیت ترافیک درخط جنوبی آزادراه تهران - شمال از تونل البرز تا انتهای آزادراه در برخی مناطق نیمه سنگین گزارش شده است.

کرمی بیان کرد: باتوجه به هفته آخر شهریور و رشد فزاینده سفر بویژه به استان‌های شمالی کشور، احتمال اجرای محدودیت تردد در برخی نقاط وجود دارد که در موقع مقرر اطلاع رسانی خواهد شد.

کرمی گفت: امروزه مهمترین گام برای پیشگیری از حوادث رانندگی در جاده‌های پرترافیک و حادثه ساز احتیاط است که رانندگان می‌توانند برای دفع خطر از خود و دیگران آن را در نگاه نخست قرار دهند.

وی بیان کرد: در جاده کرج - چالوس با توجه به کوهستانی بودن و جذابیت سفر، تردد بیشتری را شاهد هستیم که امیدواریم سفرهای پایان تابستان امسال، ایمن و بدون هیچ حادثه‌ای باشد که این متضمن همکاری مردم با پلیس و رعایت قوانین راهنمایی ورانندگی است.

وی افزود: انتظار می‌رود رانندگان زمان سفر خود را مدیریت کرده و قبل از سفر ازوضعیت راه‌ها مطلع شوند.