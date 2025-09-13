ترافیک فوق سنگین ۱۴ کیلومتری در محورهای خروجی گیلان

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۰۰:۰۰ سه‌شنبه ۱۸ شهریور تا ساعت ۱۲ شنبه ۲۲ شهریور تعداد ۴۷۵ هزار و ۴۰۸ دستگاه خودرو وارد استان گیلان شده‌اند و ۴۵۰ هزار و ۱۱ دستگاه نیز از استان خارج شده‌اند و در این بازه زمانی انباشت ترافیکی در استان به بیش از ۲۵ هزار دستگاه خودرو رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت محورهای خروجی استان گفت: محور رشت به امامزاده هاشم با ترافیک فوق سنگین از قبل از تقاطع سراوان تا پیچ شاه عباسی و صفی به طول ۱۴ کیلومتر مواجه است.

مدیرکل راهداری گیلان افزود: همچنین محور فومن به سراوان با ترافیک سنگین از تقاطع شهرک صنعتی تا تقاطع سراوان و طول صف ۷.۵ کیلومتر، داخل شهر رودبار و محور توتکابن به رودبار با ترافیک سنگین گزارش شده‌اند و طول صف در محور توتکابن به رودبار از بعد تونل نصفی تا ورودی رودبار ۵.۵ کیلومتر است.

مرادی درباره وضعیت محورهای ورودی استان افزود: آزادراه منجیل به رودبار از بعد تونل منجیل تا ورودی رودبار با ترافیک سنگین و صف ۴ کیلومتری همراه است و داخل شهر رودبار نیز ترافیک سنگین است.

مدیرکل راهداری گیلان در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و نکات ایمنی، ضمن حفظ آرامش و صبر در مسیرها تردد کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود. همچنین توصیه می‌شود قبل از شروع سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند و زمان‌بندی مناسبی برای تردد انتخاب کنند.