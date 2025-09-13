به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا حیدری پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه اردوی توانمندسازی ۵۰۰ کادر نوجوان کانونهای مساجد قم با تأکید بر رسالت ذاتی مساجد در تربیت نسل جوان مؤمن و انقلابی، به تشریح ابعاد طرح «کادر نوجوان» پرداخت.
مدیر ستاد کانونهای مساجد استان قم، با بیان اینکه درخت تنومند کادر نوجوان امروز ثمر داده است، اظهار کرد: حدود سه سال پیش، کانونهای فرهنگی هنری مساجد طرحی با عنوان کادر نوجوان را با هدف هویتبخشی، مسئولیتپذیری و نقشآفرینی نسل نوجوان، به ویژه متولدین دهههای هشتاد و نود، پایهگذاری کردند و خوشبختانه نتایج آن اکنون به وضوح قابل مشاهده است.»
حیدری تأکید کرد: اساس طرح کادر نوجوان، شخصیتدهی به نوجوانان در بستر مسجد است. نوجوانی که از همین سن مسئولیتپذیر شود، توان نقشآفرینی پیدا میکند و رشد او در چارچوب مسجد تضمین میشود. آنچه سه سال پیش به صورت نهال کاشته شد، اکنون به درختی تنومند تبدیل شده و ثمرات آن در حال نمایان شدن است.
مدیر کانونهای مساجد قم با اشاره به مراحل عملیاتی طرح گفت: «پس از گذراندن دورههای آموزشی و ارزیابی، نوجوانان وارد مرحله کارورزی میشوند. این کارورزی در قالب اردوهای ماموریتمحور تابستانی انجام میشود و اعضای کادر نوجوان در موقعیت واقعی مدیریت، برنامهریزی و اجرای فعالیتها قرار میگیرند.»
وی افزود: هدف این است که نوجوان صرفاً یک مخاطب نباشد، بلکه به عنصری فعال، تصمیمگیر و مسئول در مسجد تبدیل شود. این فرآیند تمرینی واقعی برای ساخت نسل آینده انقلاب است که از بستر مسجد عبور میکند.
حیدری در ادامه به نحوه ارزیابی کادر نوجوان اشاره کرد و گفت: برای داوری دقیق، فرم ارزیابی تخصصی طراحی شده که شامل ۱۴۰ نمره است و عملکرد نوجوانان در حوزههایی مانند مسئولیتپذیری، مهارتهای ارتباطی، توان اجرایی و میزان مشارکت را میسنجد و پس از انجام ارزیابی میدانی در اردو، نمره نهایی هر فرد مشخص میشود و برای کسانی که شرایط لازم را احراز کنند، حکم مسئولیت صادر خواهد شد و بدین ترتیب فعالیت رسمی نوجوانان در مسجد آغاز میشود و از حمایتهای لازم برخوردار خواهند بود.
وی با تأکید بر ماهیت تربیتی و عملی طرح اظهار کرد: این برنامه تنها یک دوره آموزشی نیست، بلکه آزمونی واقعی برای آیندهداران مسجد است تا مشخص شود نوجوانان چگونه میتوانند یک برنامه را از صفر تا صد اجرا و مدیریت کنند.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد قم ابراز امیدواری کرد: با استمرار این طرح، آینده فرهنگی و انقلابی مساجد در اختیار نسلی قرار گیرد که در دل مسجد تربیت شده و در سایه این آموزشها به مدیران آینده کشور تبدیل شوند.
