به گزارش خبرگزاری مهر، مجید غفوری، مسئول ساماندهی مساجد تهران اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های دقیق و هدفمند در دستور کار قرار گرفته است تا طی یک سال آینده، در هر ماه عملیات احداث یک مسجد در یکی از مناطق مختلف شهر تهران آغاز شود. این اقدام در راستای توسعه فضاهای مذهبی، ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی مذهبی و همچنین پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی طراحی و دنبال می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات این طرح گفت: بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده، به احتمال بسیار زیاد دومین کلنگ‌زنی در ماه آینده در منطقه یک تهران انجام خواهد شد. همچنین در ادامه، عملیات احداث مسجد در منطقه ۳ آغاز می‌شود.

غفوری تأکید کرد: این روند به صورت مستمر در ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت و بدین ترتیب کلنگ‌زنی ۹ مسجد جدید در نقاط مختلف شهر تهران انجام خواهد شد.