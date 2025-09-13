به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری، در پیامی درگذشت استاد فقید «سید علاءالدین یاسینی» را تسلیت گفت و از نقش تأثیرگذار او در ارتقا موسیقی عرفانی و تربیت شاگردان بسیاری در این عرصه تجلیل کرد.
در بخشی از این پیام آمده است:
«إنّا لله و إنّا إلیهِ راجعون»
خبر درگذشت استاد نامدار، جناب آقای سید علاءالدین یاسینی، موجب تأثر و اندوه عمیق جامعه فرهنگی و هنری کشور، بهویژه دوستداران هنر والای موسیقی شد.
دادمان با اشاره به حسن خلق و جایگاه والای استاد یاسینی در عرصه دفنوازی عرفانی، خاطرنشان کرد: ایشان طی سالیان متمادی در تربیت نسلهای جوان و مستعد فعالیت داشتند و همکاری ثمربخشی نیز با حوزه هنری، بهویژه در جایگاه داور چندین دوره جشنواره بینالمللی «دف، نوای رحمت» ایفا کردند.
وی همچنین به آخرین اجرای این استاد فقید در بیستویکمین یادواره سید بهاالدین شمس قریشی اشاره کرد و آن را جلوهای از تعهد و ارادت وی به ساحت نبی مکرم اسلام (ص) دانست.
در پایان پیام، رئیس حوزه هنری این ضایعه را به خانواده، شاگردان و دوستداران آن مرحوم تسلیت گفت و برای ایشان علو درجات و همنشینی با حضرت رسولالله (ص) از درگاه الهی مسألت کرد.
