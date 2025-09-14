صدور پروانه کار موقت برای محققان خارجی تا سال ۱۴۰۶ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در راستای حمایت از بهرهگیری از ظرفیت محققان خارجی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور، در سال ۱۳۹۹ تفاهمنامهای با عنوان «صدور پروانه کار موقت برای محققان خارجی فرصت مطالعاتی و پسادکتری دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی» با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا کرده بود.
با توجه به پایان اعتبار این تفاهمنامه در تیرماه سال جاری (۱۴۰۴)، این وزارتخانه با توافق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را به مدت دو سال دیگر و تا تیرماه ۱۴۰۶ تمدید کرده است.
بر اساس نامه شماره ۸۷۴۰۴ مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تمدید با هدف استمرار بهرهمندی از ظرفیتهای موجود و تسهیل اقدامات لازم برای حضور محققان خارجی در کشور انجام شده است.
نظر شما