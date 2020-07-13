به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه صدور پروانه کار موقت برای محققان خارجی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی) با هدف فراهم کردن تسهیلات لازم جهت حضور و بهره مندی هدفمند از ظرفیت نخبگان، محققان، اعضای هیأت علمی و دانش آموختگان برتر دکتری تخصصی کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای اسلامی به منظور تدریس و اجرای پژوهش‌های پایه، کاربردی، نوین و آینده نگر در راستای ارتقای کیفی سطح آموزش عالی کشور، تفاهم نامه صدور پروانه کار موقت برای محققان خارجی فرصت مطالعاتی و پسادکتری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منعقد شد.

این تفاهم نامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل اشتغال اتباع خارجی) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی) از تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۹ به مدت سه سال معتبر است و با توافق طرفین، قابل تمدید خواهد بود.

بر اساس این تفاهم نامه، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف مدت دو هفته پس از دریافت پاسخ استعلام متقاضی از مراجع ذیربط به استناد به ماده ۱۲۶ قانون کار نسبت به صدور پروانه کار موقت برای تبعه خارجی جهت ارائه به پلیس مهاجرت و گذرنامه برای دریافت پروانه اقامت کاری، اقدام کند.

مؤسسه آموزشی دانشگاهی مربوطه نیز موظف است حداکثر یک ماه پس از ورود تبعه خارجی به کشور نسبت به ارائه مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کار موقت به اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق مرکز همکاریهای بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام کند.

به استناد ماده ۱۲۶ قانون کار، اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تأیید هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.

پروانه کار موقت اتباع خارجی مورد اشاره در این تفاهم نامه نیز حداکثر به مدت دو سال قابل تمدید است.

گفتنی است، تفاهم نامه صدور پروانه کار موقت برای محققان خارجی فرصت مطالعاتی و پسادکتری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بین عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یک سو و حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منعقد شد.