به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی‌زیرک با اشاره به اینکه این دوره از رقابت‌ها با گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام علیرضا شمسی‌پور و شهدای جنگ رمضان برگزار می‌شود، اظهار کرد: دور جدید مسابقات فوتبال پیشکسوتان همدان از فردا ۱۵ اردیبهشت‌ماه به میزبانی معاونت ورزشی شهرداری همدان آغاز خواهد شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها ۱۲ تیم از جمله آموزش و پرورش، دوستان، پیشکسوتان فرهنگی، شهرداری، وحدت دیزج، یاران هگمتانه، کیان، شهید کریمی، مریانج، شدیدی (شانه‌ای)، الوند و جورقان حضور دارند.

معاون ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان درباره برنامه روز نخست مسابقات گفت: در نخستین روز از رقابت‌ها و از گروه الف از ساعت ۱۳:۳۰ تیم‌های دوستان و پیشکسوتان فرهنگی در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهدای شهرداری به مصاف هم می‌روند.

وی ادامه داد: در نخستین روز مقابسه از ساعت ۱۵:۳۰ تیم‌های شهرداری و وحدت دیزج دیدار دوم را برگزار می‌کنند و در سومین مسابقه روز اول مسابقات تیم‌های آموزش و پرورش و یاران هگمتانه از ساعت ۱۷:۳۰ روبه‌روی هم قرار می‌گیرند.

محمدی زیرک افزود: مسابقات گروه ب نیز روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود که در آن تیم‌های کیان و شهید کریمی ساعت ۱۳:۳۰، تیم‌های مریانج و شدیدی (شانه‌ای) از ساعت ۱۵:۳۰ و تیم‌های الوند و جورقان ساعت ۱۷:۳۰ با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

وی در پایان یادآور شد: هدف از برگزاری این مسابقات، پاسداشت یاد شهدای گران‌قدر، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت روحیه همبستگی میان پیشکسوتان ورزش استان است.