به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع پنج تیم شرکت کننده در مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور تیم شورای شهر بابل در هفته پنجم و پایانی نیم فصل با قرعه استراحت روبرو است و چهار تیم پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی نوری عسلویه، دانشگاه آزاد و تله کابین گنجنامه همدان برگزار کننده دیدارهای این هفته خواهند بود.
در چارچوب این هفته از مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور با فاصله تقریبا یک ماهه نسبت به هفته چهارم برگزار میشود، تنها تیمهای بدون باخت جدول ردهبندی یعنی پتروشیمی بندرامام و دانشگاه آزاد در بندرامام رو در روی هم قرار میگیرند. از این حیث این بازی و نتیجه به دست آمده در آن اهمیت زیادی دارد چون نتیجه آن تعیین کننده قهرمان نیم فصل خواهد بود.
تیم دانشگاه آزاد که از ترکیب نیما عالمیان، میدیا لطف الله نسبی، افشین نوروزی، بهنام رحمتپناه و شایان ملکی برای دیدارهای این فصل مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر استفاده میکند فعلا در رده نخست جدول ردهبندی قرار دارد. این تیم فردا هر نتیجهای به غیر از باخت مقابل میزبان خود کسب کند، یعنی حتی اگر به تساوی بسنده کند در این رده باقی مانده و قهرمانی نیم فصل را از آن خود خواهد کرد. در مقابل اما شاگردان پیمان حسنی در تیم پتروشیمی بندرامام تنها به شرط پیروزی میتوانند این عنوان را به خود اختصاص دهند.
پتروشیمی که طی سه بازی گذشته خود صاحب دو برد و یک تساوی شده، امیدوار است با بازی خوب بازیکنانی مانند محمدرضا اخلاقپسند، نوشاد عالمیان، محمد فرقدانی، عارف احمدیفر، محمدعلی روئینتن و احمدرضا عبادی پور حداکثر امتیاز لازم را از این دیدار خانگی گرفته و به صدر جدول ردهبندی صعود کند و قهرمان نیم فصل شود.
در دیدار هفته پایانی نیم فصل نخست مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور تیمهای سوم و چهارم جدول ردهبندی یعنی پتروشیمی نوری عسلویه و تله کابین گنجنامه همدان مقابل هم صفآرایی میکنند. نتیجه این دیدار ردهبندی نهایی دو تیم در پایان نیم فصل را مشخص خواهد کرد.
برنامه دیدارهای هفته پنجم و پایانی نیم فصل نخست مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور و جدول ردهبندی تیمها پیش از برگزاری این دیدارها به این شرح است:
* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد (ساعت 15 - سالن اندیشه بندرامام)
* پتروشیمی نوری عسلویه - تله کابین گنجنامه همدان (ساعت 15 - سالن تنیس روی میز عسلویه)
جدول رده بندی
1- دانشگاه آزاد (3 برد، بدون تساوی، بدون باخت، 9 امتیاز)
2- پتروشیمی بندرامام (2 برد، یک تساوی، بدون باخت، 7 امتیاز)
3- پتروشیمی نوری عسلویه (یک برد، یک تساوی، یک باخت، 4 امتیاز)
4- تله کابین گنج نامه همدان (یک برد، بدون تساوی، 2 باخت، 3 امتیاز)
5- شورای شهر بابل (بدون برد، بدون تساوی، 4 باخت، بدون امتیاز)
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